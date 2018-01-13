Yapay Zeka O Meslekleri Tehdit Ediyor: Yakın Zamanda Bu Meslekler Yok Olacak

Son günlerde yapay zeka meselesi bilim dünyasına gündemde ilk yerini koruyor. Yapay zeka meselesi üzerinde çalışmaların hızlandırılması gelecekte bazı meslek gruplarını yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak.

Yapay zeka ve teknolojideki ilerlemeler insan gücü ile yapılan pek çok mesleği tehdit ediyor. Üretimin robotlara devredildiği ve yapay zekanın insanların yaptığı pek çok işte kullanıldığı biliniyor.

İşte yapay zekanın aktif şekilde kullanılmaya başlanması ile yok olma tehlikesine girecek meslekler.

1-Muhasebeciler ve Analistler

Muhasebe ile yakından ilgili olan hesaplamalar ve parasal işlemler giderek dijital dünyaya aktarılıyor. Tüm hesapların bilgisayar kaydı altında gerçekleştirildiği ve analizlerin bilgisayarlar ve çeşitli programlar aracılığıyla yapıldığı düşünülürse yakın gelecekte muhasebeciler ve analistler işsizlikle karşı karşıya kalacak.

2-Teknik Yazarlar

Elektronik aletlerin kullanım kılavuzlarının hazırlanmasından yardım kitapçıklarının düzenlenmesine kadar pek çok iş yapan teknik yazarların mesleğini yapay zekalar ellerinden alacak gibi görünüyor. Hazır programlarla birlikte cihazların tüm teknik bilgilerini yine cihazların kendisi oluşturacak.

3-Sekreterler

Patronların sağ kolu olan sekreterler artık yerlerini akıllı sekreterlere bırakıyor. Yöneticilerin toplantılarını ayarlayan, hatırlatmalar yapan, seyahatlerini organize eden ve e-maillerini cevaplayan akıllı sekreterler yakın gelecekte patronların yeni tercihi olacak gibi gözüküyor.

4-Noterler

Belirli işlerin resmiyete dökülmesinde rol oynayan noterler teknolojik gelişmelerden nasibini alacak. Dijital yazışmaların yanında elektronik imzalar da noterlerin tahtını sallayacak gibi görünüyor.

5-Ekonomistler

Trend analizleri, para ve döviz kurları ile iç içe olan ekonomistler yerlerini yapay ekonomistlere bırakacak. Orta ve uzun vadeli trend analizlerini hatasız bir şekilde hesaplayan yapay zeka programları hisse senetleri ve satın alma işlemlerinde de etkin rol oynayacak

6-Satış Danışmanları

Mağazalarda ve reyonlarda gerçek satış danışmanları yerine sizinle robotlar ilgileniyor olacak. Size ürünler konusunda yardımcı olan ve aradığınız ürünü bulmanıza yardım eden robotların alışverişte yeni bir çağ açacağı kesin.

7-Müşteri Hizmetleri Çalışanları

Müşteri hizmetleri alanında çalışanların yakın gelecekte yerlerini özel programlara bırakması bekleniyor. Müşterilerin her isteğini yerine getiren ve onlarla iletişim kurabilen yazılım programları halihazırda bu sistem kullanılmaya başlandı bile.

8-Emlakçılar

Emlakçılar da yapay zeka uygulamalarının tehdidi altında. Sanal emlak uygulamaları ile artık 3 boyutlu olarak istediğiniz konutu gezebilir ve uzaktan kullanılabilen güvenlik ve kilit sistemleri ile evi kendiniz görebileceksiniz.

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