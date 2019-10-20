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Yakın Gelecekte Beynimizi Bilgisayara Bağlayabiliriz

Girişimci Elon Musk’un şirketi Neuralink, BMI sistemlerini 2020’nin sonunda insan üzerinde test etmeyi hedefliyor. Beyin-makine arayüzü de denilen Brain-Machine Interface-BMI, beyin ile dış bir cihaz arasındaki doğrudan iletişim kurulmasını sağlayan bir yöntem.

Yakın Gelecekte Beynimizi Bilgisayara Bağlayabiliriz

Girişimci Elon Musk’un şirketi Neuralink, BMI sistemlerini 2020’nin sonunda insan üzerinde test etmeyi hedefliyor. Beyin-makine arayüzü de denilen Brain-Machine Interface-BMI, beyin ile dış bir cihaz arasındaki doğrudan iletişim kurulmasını sağlayan bir yöntem.

20 Ekim 2019 Pazar 13:13
Yakın Gelecekte Beynimizi Bilgisayara Bağlayabiliriz

Beyne yerleştirilen elektrotlar aracılığı ile nöral bilgilerin bilgisayar veya robot kol gibi harici sistemleri kontrol etmesini içeriyor.

Girişimci Elon Musk’un şirketi Neuralink, BMI sistemlerini 2020’nin sonunda insan üzerinde test etmeyi hedefliyor. Beyin-makine arayüzü de denilen Brain-Machine Interface-BMI, beyin ile dış bir cihaz arasındaki doğrudan iletişim kurulmasını sağlayan bir yöntem. Beyne yerleştirilen elektrotlar aracılığı ile nöral bilgilerin bilgisayar veya robot kol gibi harici sistemleri kontrol etmesini içeriyor.

BMI cihazları nörolojik bozuklukların semptomlarını izlemeye, tedavi etmeye ve yapay uzuvları kontrol etmeye yardımcı olabilir. Bunun bir sonraki adımının ise, yapay zekanın direkt beyinle iletişimini sağlamak olabileceği düşünülüyor. Bu teknolojinin hayata geçirilmesi için, beyin dokularına ve hücrelerine zarar vermeyecek nitelikte BMI implantlarının geliştirilmesi gerekiyor. Neuralink, insan beynini bir bilgisayara doğrudan bağlamaya yarayacak ve beynin de kabul edeceği Flexible BMI adını verdiği esnek ve küçük implantlar tasarladı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)

Anahtar Kelimeler:
yakın gelecekte beynimizi bilgisayara bağlayabiliriz
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