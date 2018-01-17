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Wikipedia Açılacak mı? BTK'dan Son Dakika Açıklaması

Türkiye'de erişim engeli bulunan Wkipedia'dan bugün bir açıklama gelmiş ve zararlı makalelerin düzeltildiği duyurulmuştu. Bu açıklamaya cevap Bilgi Teknolojkileri Kurumundan geldi.

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Wikipedia Açılacak mı? BTK'dan Son Dakika Açıklaması

Türkiye'de erişim engeli bulunan Wkipedia'dan bugün bir açıklama gelmiş ve zararlı makalelerin düzeltildiği duyurulmuştu. Bu açıklamaya cevap Bilgi Teknolojkileri Kurumundan geldi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 16:20
Wikipedia Açılacak mı? BTK'dan Son Dakika Açıklaması

Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından Wikipedia ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

BTK resmi internet sayfası üzerinden yayımlanan son dakika duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

17.01.2018 günü basın organlarında, Wikipedia yetkililerinin “erişim yasağına yol açan makaleler değiştirilmesine rağmen erişim yasağının devam ettiği” şeklinde açıklama yaptıklarına dair haberler yer almıştır. Yapılan açıklamalarda Wikipedia’nın kamuoyunu yanlış yönlendirme ve algı oluşturma amaçlı bilgiler paylaştığı görülmektedir. Wikipedia’da yer alan ve Türkiye’yi terör örgütleri ile işbirliği içerisinde göstermeye çalışan içerikler ile ilgili, yetkili mercilerin talebi üzerine 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesine göre erişimin engelleme tedbiri uygulanmış ve bu tedbir Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile onaylanmıştır.

Erişim engelleme tedbiri uygulanmadan önce Wikipedia, Türkiye’nin terör örgütlerine destek verdiği şeklindeki iftiralara yer veren makalelerde yer alan içerikleri kaldırması konusunda yasaya ve uluslararası uygulamalara uygun bir şekilde uyar-kaldır yöntemi uygulanarak resmi iletişim kanalları üzerinden uyarılmış, ancak bu konuda bir cevap alınamaması nedeniyle erişim engelleme tedbiri uygulanmak zorunda kalınmıştır.

Erişim engelleme kararı sonrası Wikipedia yetkilileri ile yapılan müteaddit toplantılarda Türkiye’yi terör örgütleri ile işbirliği içerisinde göstermeye çalışan ve kendi politikalarına da açık bir şekilde aykırılık teşkil eden içerikler kendilerine defalarca bildirilmiştir.

Wikipedia’ya bildirilen yasadışı içerikler iddia edilenin aksine günlük olarak kontrol edilmekte ve yetkili mercilerle paylaşılmaktadır. Ancak makaleler üzerinde yapılan kontrollerde yasadışı içeriklerin ısrarla yayınlanmaya devam ettiği görülmektedir.

Süreç kurumumuzca titizlikle takip edilmekte olup erişim engelleme kararının kaldırılması ile ilgili takdir bağımsız adli mercilerdedir. Türkiye’ye yönelik iftira niteliğindeki içeriklerin kaldırılması sonrası yetkili mercilerce gerekli adımların atılabileceği değerlendirilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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Wikipedia'dan Türkiye Açıklaması 'O Makaleler Değiştirildi'
Wikipedia'dan Türkiye Açıklaması 'O Makaleler Değiştirildi'
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BTKSon DakikaBilgi Teknolojileri KurumuWikipedia Açıldı Mı
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