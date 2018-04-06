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WhatsApp'a 2 Yeni Özellik Geldi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a 2 yeni özellik geldi. iOS'un yeni güncellemesine ve Android'in beta sürümüne gelen yeni özellikler ile kullanıcıların işi daha kolaylaşacak.

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WhatsApp'a 2 Yeni Özellik Geldi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a 2 yeni özellik geldi. iOS'un yeni güncellemesine ve Android'in beta sürümüne gelen yeni özellikler ile kullanıcıların işi daha kolaylaşacak.

06 Nisan 2018 Cuma 21:57
WhatsApp'a 2 Yeni Özellik Geldi

Dünya üzerinde en çok kullanılan akıllı telefon uygulamalarından olan WhatsApp, iki yeni özellik ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesine geçtikten sonra önemli değişikliklere giden popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni özellikler ile gündeme geliyor. WhatsApp iOS işletim sistemine uyumlu uygulamasını güncelledi. Öte yandan Andoid'in beta sürümüne yeni özellik getirildi.

WhatsApp ses kaydı kilidi ve uygulama içinden YouTube videosu oynatma özellikleri yeni güncelleme ile platformun iPhone uygulamasına entegre edildi.

YENİLİKLERİN İLKİ

iOS işletim sistemi kullanıcılarına sunulan yeniliklerden ilki olan ses kaydı kilidi, kullanıcıların sesleri kaydederek mesaj atma alışkanlıklarını değiştirecek türden.

Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar sesli mesajlar için kayıt tuşuna basılı tutmaktan artık kurtuluyor.

DİĞER YENİLİK

iOS Kullanıcılarına sunulacak yeni özellik ile uygulama içi YouTube videosu oynatma özelliği ekleniyor. Bununla birlikte WhatsApp içinde YouTube videoları izlenebilecek.

ANDROİD'E GELEN YENİ ÖZELLİK

WhatsApp’ın yeni özellikleri için yayınladığı beta sürümü, Android kullanıcılarının uzun süredir beklediği bir özellik olan daha kolay ses kaydı yapmayı da içeriyor.

Güncellemeyi yükleyen kullanıcılar artık ses kaydı yapmak için sanal tuşa basılı tutmak zorunda kalmayacak. Mikrofon tuşuna basılı tuttuktan sonra, karşılarına çıkacak kaydırma seçeneğini uygulayarak ses kaydının devam etmesini sağlayabilecekler.

EMOJİ TARAMASI ÖZELLİĞİ

WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.

GRUP KONUŞMA TARAMASI

Eğer daha önce bir grup konuşmasında bulunduysanız, bu konuşmalara verilen isimlerin ne kadar saçma olabileceğini biliyorsunuzdur. Artık grup konuşmalarının isimlerini aklınızda tutmanıza gerek yok. Eski bir grup konuşmasını bulmak için tek yapmanız gereken konuşmanın içinde kimlerin olduğunu hatırlamak.

Herhangi bir konuşmada kişinin isminin üstüne tıklayarak daha önce beraber içinde bulunduğunuz bütün grup konuşmalarını görebilirsiniz.

KALIN, ÜSTÜ ÇİZİLİ VE İTALİK

Mesajlarınızı kalın, üstü çizili veya italik yapmak isterseniz tek yapmanız gerek yazdığınız metni seçip, araç çubuğundaki üç nokta simgesine dokunarak istediğiniz formatlamayı seçmek.

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Son Güncelleme: 06.04.2018 23:12
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Whatsapp Yeni özellikWhatsapp GüncellemeIos GüncellemeAndoid Whatsapp
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