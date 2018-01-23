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WhatsApp Ücretli mi Oluyor? Önemi Açıklama Geldi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp ücretli mi oluyor? Kullanıma girdiği ilk zamanlarda müşterilerinden ücret isteyen WhatsApp, yeniden mi ücretli oluyor?

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WhatsApp Ücretli mi Oluyor? Önemi Açıklama Geldi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp ücretli mi oluyor? Kullanıma girdiği ilk zamanlarda müşterilerinden ücret isteyen WhatsApp, yeniden mi ücretli oluyor?

23 Ocak 2018 Salı 22:16
WhatsApp Ücretli mi Oluyor? Önemi Açıklama Geldi

Akıllı telefon mesajlaşma uygulaması WhatsApp ücretli mi oluyor?

Kullanıma girdiği ilk dönemde ücretsiz olmayan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarından ilk zamanlarda 0.99 dolar gibi bir ücret talep ediyordu.

Mesajlaşma uygulamasının yaygınlaşması ile bu ücret ortadan kaldırıldı ve WhatsApp, kullanıcıların hizmetine ücretsiz olarak devam etti. Ancak WhatsApp'ın hala paralı döneme geri dönüp dönmeyeceği en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.

Özellikle WhatsApp'ın iş odaklı sürümü olan WhatsApp Business'ın geçtiğimiz gün kullanıma sunulması ile birlikte bu konu yeniden gündeme geldi ve kamuoyunda konuşulmaya başlandı.

Bu popülarite elbette hacker'ların da iştahını kabartıyor. Siber dolandırıcılar "WhatsApp ücretli oluyor!" diyerek, bu olay üzerinden insanları dolandırma girişimlerinde bulunmaya başladı ve bu şekilde çok sayıda kişiyi dolandırmaya devam ediyorlar.

Kullanıcıların kendi belirledikleri bir hesaba sözde WhatsApp ücretini yatırmalarını isteyen hacker'lar WhatsApp'tan gelmiş izlenimi verdikleri mesajda şu ifadelere yer veriyor:

"Aboneliğiniz sona erdi. Hesabınızı doğrulamak ve 0,99 dolar karşılığında ömür boyu abonelik almak için bu bağlantıya tıklayın."

Güvenlik uzmanları, yaptığı son dakika açıklamasında WhatsApp kullanıcılarının bu tarz mesajlara itibar etmemesi ve mesaj içindeki bağlantılara tıklanmamasını söylüyor.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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