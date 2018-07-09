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WhatsApp'tan Kullanıcıların Canını Sıkan O Sorun İçin Çözüm

Akıllı telefon mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yalan haberleri engellemek adına yeni bir çalışma başlattı.

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WhatsApp'tan Kullanıcıların Canını Sıkan O Sorun İçin Çözüm

Akıllı telefon mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yalan haberleri engellemek adına yeni bir çalışma başlattı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 20:15
WhatsApp'tan Kullanıcıların Canını Sıkan O Sorun İçin Çözüm

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, ilk olarak WABetaInfo'nun  Android 2.18.204 sürümünde tespit ettiği "Şüpheli Bağlantı Tespit Etme" özelliğini doğruladı.

Şirketin blog gönderisinde, şüpheli bağlantıların otomatik olarak tespit edileceği ve yalan haber, zararlı içerik gibi kaynaklara yönlendirilen URL'leri algılayacağına yer verldi. 

Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı olan popüler uygulama,  daha sonra şüpheli bağlantıyı kırmızıyla işaretleyerek "spam" olduğunu gösterecek. Kullanıcı yine de bağlantıya tıklamak isterse, WhatsApp ekrana bir uyarı mesajı getirecek ve ziyaret edilecek sitenin zararlı olabileceği bilgisini vererek, web sitesine yönlenmeden önce kullanıcıdan onay alacak.

WABetaInfo, ayrıca WhatsApp'ın her bağlantıyı analiz ettiğinde, bunu ana sunucuya veri göndermeden telefon üzerinde yapacağını belirtiyor. Bunun nasıl olacağı henüz bilinmese ve teknik olarak güç olsa da, böylelikle mesajların gizliliğinin korunacağının altı çiziliyor.

Halihazırda geliştirilme sürecinde olan özellik, kullanıcıların da istedikleri bağlantıları bildirmesine olanak verecek.

Özelliğin ne zaman devreye alınacağı bilinmiyor. Ancak yakın zamanda özelliğin kullanıma sunulması bekleniyor. 

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 09.07.2018 20:10
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Whatsapp Yalan HaberSon DakikaWhatsApp
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