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WhatsApp'ta Değişiklik: Artık Mesajlar Farklı Görünecek

WhatsApp'ta flaş değişiklik. Artık WhatsApp mesajları farklı şekilde görünecek.

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WhatsApp'ta Değişiklik: Artık Mesajlar Farklı Görünecek

WhatsApp'ta flaş değişiklik. Artık WhatsApp mesajları farklı şekilde görünecek.

10 Haziran 2018 Pazar 23:01
WhatsApp'ta Değişiklik: Artık Mesajlar Farklı Görünecek

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta flaş değişiklik.

Dünya üzerinde en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, mesajlarını diğer kişilere veya gruplara iletme işlevi bir süredir sunuluyor ancak test sürümü, bu tür mesajları etiketliyor. Android'deki 2.18.179 beta sürümü, iletilen mesajları yukarıdaki gibi gösteriyor.

Küçük bir değişiklik olsa da bu sayede mesajın nereden geldiğini daha kolay halde anlayabilirsiniz.

Elbette mesajı paylaşan kişi, onu kopyalayıp yapıştırırsa, "İletildi" etiketi gösterilmiyor. İletildi mesajını kapatmaya yönelik bir ayar sunulmadığından, bu yeniliği atlamanın tek yolu bu gibi görünüyor.

İşlevin final sürüme ulaşmasının bir garantisi bulunmadığını belirtelim.

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