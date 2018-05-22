WhatsApp Kullanıma Açtı-İşte Yeni Özellik

Dünya üzerinde en çok kullanılan mesajlaşma ve arama uygulaması WhatsApp, yeni özelliğini kullanıcıların hizmetine sunuyor.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve kullanıcılar tarafından merakla beklenen özelliğini devreye soktu. Facebook çatısına geçtikten sonra önemli gelişmeler gösteren, art arda yayımladığı yeni güncellemeler ile kullanıcılarının büyük beğenisini toplayan WhatsApp, bu ayın başında gerçekleştirilen F8 Geliştiriciler Konferansı’nda duyurulan video konferans özelliğini yayınladı.

Birkaç kullanıcının aynı anda görüntü olarak görüşmesine olanak tanıyan bu yeni özellik, yalnızca küçük sayıda bir kullanıcı kitlesine test etmeleri için sunuldu.

Eğer özelliğe erkenden kavuşan şanslı Android kullanıcılarından biriyseniz, toplu video sohbet için önce bir arkadaşınızı görüntülü aradıktan sonra, diğer arkadaşlarınızı da oturuma ekleyebilirsiniz.

EN FAZLA 4 KİŞİ

Sınırlı sayıda WhatsApp kullanıcısının erişimine açılan bu yeni uygulamada, özellik en fazla 4 kişiye kadar katılımcıyla görüntülü görüşülmesine olanak tanıyor.

Kademeli olarak teste sunulduğu belirtilen özelliğin, yakında tüm Android ve iOS kullanıcıları için kullanılabilir hale getirilmesi bekleniyor.

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