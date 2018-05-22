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WhatsApp Kullanıma Açtı-İşte Yeni Özellik

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni getirdiği özelliği bugün kullanıcıların hizmetine sundu. Sınırlı sayıda kullanıcı için başlayan yeni özellik yakın zamanda tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilecek.

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WhatsApp Kullanıma Açtı-İşte Yeni Özellik

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni getirdiği özelliği bugün kullanıcıların hizmetine sundu. Sınırlı sayıda kullanıcı için başlayan yeni özellik yakın zamanda tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilecek.

22 Mayıs 2018 Salı 20:40
WhatsApp Kullanıma Açtı-İşte Yeni Özellik

Dünya üzerinde en çok kullanılan mesajlaşma ve arama uygulaması WhatsApp, yeni özelliğini kullanıcıların hizmetine sunuyor. 

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve kullanıcılar tarafından merakla beklenen özelliğini devreye soktu. Facebook çatısına geçtikten sonra önemli gelişmeler gösteren, art arda yayımladığı yeni güncellemeler ile kullanıcılarının büyük beğenisini toplayan WhatsApp, bu ayın başında gerçekleştirilen F8 Geliştiriciler Konferansı’nda duyurulan video konferans özelliğini yayınladı.

Birkaç kullanıcının aynı anda görüntü olarak görüşmesine olanak tanıyan bu yeni özellik, yalnızca küçük sayıda bir kullanıcı kitlesine test etmeleri için sunuldu.

Eğer özelliğe erkenden kavuşan şanslı Android kullanıcılarından biriyseniz, toplu video sohbet için önce bir arkadaşınızı görüntülü aradıktan sonra, diğer arkadaşlarınızı da oturuma ekleyebilirsiniz.

EN FAZLA 4 KİŞİ

Sınırlı sayıda WhatsApp kullanıcısının erişimine açılan bu yeni uygulamada, özellik en fazla 4 kişiye kadar katılımcıyla görüntülü görüşülmesine olanak tanıyor.

Kademeli olarak teste sunulduğu belirtilen özelliğin, yakında tüm Android ve iOS kullanıcıları için kullanılabilir hale getirilmesi bekleniyor.

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WhatsApp Bugün Güncellendi-İşte Gelen Yeni Özellikler
WhatsApp Bugün Güncellendi-İşte Gelen Yeni Özellikler
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WhatsAppWhatsapp Yeni özellikWhatsapp VideoVideo Konferans
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