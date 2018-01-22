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WhatsApp Kullanıcılarını Sevindiren Gelişme: 3 Yeni Özellik Geliyor

Akıllı telefon mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a 3 yeni özellik geliyor. İki tanesi Andoid'e, bir tanesi iOS'a gelecek yeni özellik, kullanıcıların işini oldukça kolaylaştıracak.

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WhatsApp Kullanıcılarını Sevindiren Gelişme: 3 Yeni Özellik Geliyor

Akıllı telefon mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a 3 yeni özellik geliyor. İki tanesi Andoid'e, bir tanesi iOS'a gelecek yeni özellik, kullanıcıların işini oldukça kolaylaştıracak.

22 Ocak 2018 Pazartesi 21:23
WhatsApp Kullanıcılarını Sevindiren Gelişme: 3 Yeni Özellik Geliyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yayımladığı yeni sürümünde kullancılarına iki yeni özellik sunuyor.

Andoid 8.0 güncelleme sürümü ile WhatsApp, şimdi mesaj bildirimleri, sohbet geçmişi yedekleme, kritik uygulama uyarıları, hata bildirimleri, medya oynatma, kategorize edilmemiş, diğer bildirimler, medya gönderme ve sessiz bildirimler gibi 10 bildirim kanalını destekliyor.

Bu ayarların her biri ayrı ayrı kontrol edilebilecek ve bu şekilde uygulamadan aldığınız bildirimlere öncelikleri kendiniz ayarlayabileceksiniz. Bildirimi basılı tutarak tek bir bildirimi tümüyle devre dışı bırakabilir veya denetleyebilirsiniz, ardından türünü de orada görebilecek ve anında devre dışı bırakabileceksiniz. Ve tamamen devre dışı bırakmak istemiyorsanız, önceliğini, Tüm Kategoriler’e dokunarak değiştirebilirsiniz. Bu, sizi ne yapmak istediğinizi seçebileceğiniz ayarlara götürür.

Son WhatsApp güncellemesinin bir diğer önemli eklemesinde, sesli aramadan görüntülü görüşme seçeneğine geçiş yapma özelliğini bulunuduruyor. Gelen yeni özellik ile görüntülü sohbet için sesli aramayı kapatıp tekrar aramak yerine, kolayca arasında geçiş yapabileceksiniz. Bir sesli arama sırasında video düğmesine dokunduğunuzda, bir istek gönderilir ve istek kabul edebilir veya reddedebilir.

WhatsApp’ın beta test kullanıcısıysanız, bu özelliklere PlayStore üzerinden V2.18.18 beta sürümünde kolayca erişebilirsiniz.

iOS Kullanıcıları İçin Youtube Özelliği

WhatsApp’tan paylaşılan Youtube videoları artık mesajlaşma ekranında izlenebilecek. Kullanıcılar WhatsApp üzerinden herhangi bir YouTube videosu gönderdiklerinde ya da aldıklarında bağlantı balonunun üzerinde bir oynatma butonu çıkıyor. Bu butona tıklandığı anda video oynatılmaya başlayacak. Gönderilen videoyu izlemek için sohbet penceresinde kalmanız gerekmiyor. Dilerseniz videoyu izlediğiniz sırada farklı bir sohbet penceresine girebilirsiniz. Dilerseniz WhatsApp mesajlaşma ekranında da tam ekrana geçiş yapabilirsiniz.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppWhatsapp YoutubeWhatsapp Yeni özellik
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