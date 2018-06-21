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WhatsApp Kullanıcılarına Kötü Haber Bugün Geldi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yaptığı son açıklamada önemli ifadelere yer verdi. Açıklamada mesajlaşma uygulamasının yeni yıldan itibaren artık bazı cihazlara olmayacağına yer verildi.

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WhatsApp Kullanıcılarına Kötü Haber Bugün Geldi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yaptığı son açıklamada önemli ifadelere yer verdi. Açıklamada mesajlaşma uygulamasının yeni yıldan itibaren artık bazı cihazlara olmayacağına yer verildi.

21 Haziran 2018 Perşembe 12:03
WhatsApp Kullanıcılarına Kötü Haber Bugün Geldi

WhatsApp'tan bazı telefon sahiplerine kötü haber geldi.

Dünya üzerinde en çok kullanılan akıllı telefon uygulamalarından olan WhatsApp'tan eski iPhone ve Android telefon sahiplerini çok yakından ilgilendiren kötü bir açıklama geldi. Whatsapp'ın bu telefonlarda her an çalışmayı durdurabileceği ve WhatsApp'ın artık bu telefonlarda kullanılmayacağına yer verildi. Yapılan açıklamada şirket, hangi modellerin Whatsapp'tan mahrum kalacağını da duyuruldu.

Şirketin resmi internet sayfası üzerinden yapılan açıklamada yayınlayan bir WhatsApp sözcüsü, WhatsApp’ı sorunsuz bir şekilde kullanmak için cihazların hangi işletim sistemi sürümleri ile çalışması gerektiğine yer verildi.

Buna göre kullanıcıların yeni yılda da WhatsApp kullanmaya devam edebilmeleri için Android 4.0 ve üzeri, iOS 7 ve üzeri ya da Windows Phone 8.1 ve üzeri işletim sistemi ile çalışmakta olan cihazlara geçiş yapmaları gerekmektedir. 

Yani eski bir iPhone veya Android telefon kullanmaya devam ediyorsanız Whatsapp'tan her an mahrum kalabilirsiniz. Yukarıda yazan işletim sistemleri ile bir üst seviyesine sahip olmayan cihazlar yeni yıldan itibaren WhatsApp kullanamyacak.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

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