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WhatsApp Kullanıcıları Dikkat ! O Mesajı Sakın Açmayın

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarına flaş bir uyarı geldi. Yapılan uyarıda korsanlar tarafından bir mesaj gönderildiği, ancak bu mesajın açılmaması gerektiği belirtildi.

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WhatsApp Kullanıcıları Dikkat ! O Mesajı Sakın Açmayın

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarına flaş bir uyarı geldi. Yapılan uyarıda korsanlar tarafından bir mesaj gönderildiği, ancak bu mesajın açılmaması gerektiği belirtildi.

20 Nisan 2018 Cuma 14:44
WhatsApp Kullanıcıları Dikkat ! O Mesajı Sakın Açmayın

Dünya üzerinde en çok kullanılan mesajlaşma ve arama uygulaması WhatsApp’ta 'Martinelli' isimli bir videonun varlığına karşı uyaran mesajın tuzak olduğu ortaya çıktı. Bugünek adar binlerce kişiye giden o mesaj, kullanıcıların cihazlarını ele geçirmeye müsait bağlantılar içeriyor.

WhatsApp üzerinde yakınlarınızdan pek çok sahte uyarı mesajı geliyor. Bunlardan birisi de son 1 yıldır dünya genelinde  dolanan 'Martinelli' isimli videonun varlığına karşı uyaran mesaj. Ancak bu mesajın kullanıcılara karşı kurulmuş bir tuzak olduğu ortaya çıktı. Araştırmalara göre böyle bir video bugüne kadar hiç varolmadı. Bilgisayar korsanları, bu mesajla cihanıza ulaşım sağlamaya çalışıyor.Virüs önce İspanyolca olarak yayıldı daha sonra da kötü bir İngilizce ile Dünya'da birçok alete yollanarak kullanıcıların başına bela oldu.

Mesajda İngilizce olarak yazan kısım şu şekilde: "Warning from An Garda. An IT expert has advised that a video comes out tomorrow from WhatsApp called Martinelli do not open it, it hacks your phone and nothing will fix it. Spread the word"

TÜRKÇE ANLAMI

Kullanıcılara İngilizce olarak gönderilen bu mesajın Türkçe karşılığı ise şu şekile; "İrlanda polisinden uyarı. Bir IT uzmanı yarın çıkacak ve WhatsApp'tan gelecek Martinelli videosunu 'sakın açmayın' tavsiyesinde bulundu. Bu sizin telefonunu hackleyecek ve kimse bunu tamir edemeyecek. Dünya'ya yayın."

GERÇEKÇİ GÖZÜKMESİ İÇİN...

Korsanlar, WhatsApp kullanıcılarını kandırmak mesajda gerçek uyarıya da yer veriyor. Belli bir ücret karşılığı verileceği iddia edilen WhatsApp Gold üyeliğinin bulunmadığı çoğu kullanıcı tarafından biliniyor. 'Martinelli' tuzazığında kullanıcılara WhatsApp Gold üyeliği hakkında gerçek bilgiler de veriliyor. Böylece kullanıcı kandırılıyor.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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