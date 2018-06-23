WhatsApp'ın Beklenen Özelliği Geldi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sevindiren yeni güncellemesini kullanıma sundu.

Whatsapp'ta milyonların seindiği yeni grup görüntülü arama özelliği, WhatsApp beta 2.17.437 güncellemesinde gizlenmiş olarak bulundu.

Rapora göre, en fazla dört katılımcının (arayan dahil) görüntülü olarak bir grup görüşmesine izin veriliyor. Özellik 21 Haziran 2018 itibari ile WhatsApp kullanıcılarının kullanımına sunuldu. Öncelikli olarak özellik, WhatsApp beta test kullanıcılarına gelecek.

Özelliği kullanmak için ilk önce bir kişi ile görüntülü sohbet araması yapmanız gerekmektedir. Daha sonrada diğer iki kişiyi eklemek için yukarıda ok işareti ile gösterilen yere tıklayın.

Grup video görüşmelerinin yanı sıra, WhatsApp'a Facebook'un Messenger uygulamasındaki benzer çıkartmalarının da yakın zamanda gelmesi bekleniyor.

Android için en yeni WhatsApp beta sürümü olan 2.18.32'ye yeni bir simge geldi ve gif simgesinin yanında görünüyor. Bu simge WhatsApp Stickers Packs Store olabilir.

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