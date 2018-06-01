WhatsApp'ın Beklenen Özelliği Bugün Geldi

Dünya üzerinde en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olanb WhatsApp, yeni özelliği kullanıcılarına sundu.

Sunulan yeni özellik ile WhatsApp'ta grup çağrıları özelliğini aktif edildi. Hem sesli hem de görüntülü konuşmaya imkan tanıyan bu özellik, şimdilik sınırlı sayıda kullanıcıya ulaşmış durumda. Bazı kullanıcılar şimdiden bu özelliği kullanmaya başladı bazı kullanıcılar da hala beklemede. Nasıl bir dağılım politikası izlendiği, yeni özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı bilinmese de zaman geçtikçe daha çok kullanıcı yeni grup çağrıları özelliğini kullanabilecek.

Hem iOS hem de Android için yayınlanan WhatsApp'ın bu yeni güncellemesinde, kullanıcıların grup halinde sesli ve görüntülü görüşme yapmasına olanak tanınıyor.

Popüler mesajlaşma uygulaması önceki günden itibaren yaşını doğrulamayan kullanıcıları servisten ihraç etmeye başladı.

YAŞ SINIRI 13

Yaş sınırı 13 olan uygulama, Avrupa Birliği tarafından 25 Mayıs günü yürürlüğe sokulan Genel Veri Koruma Yönetmeliği sebebiyle, 13 yaş ve altı kullanıcılar için veri işleme izinini ebeveynler vermek zorunda.

Eğer bir kullanıcı yaşını doğrulamazsa ve verileri işlendiği için çatı şirket Facebook'a dava açarsa, milyonlarca dolar tazminat kazanmaya hak sahibi olabilir.

Bunu önlemek WhatsApp, önceki günden bu yana yaşını doğrulamayanları servisinden çıkarıyor.

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