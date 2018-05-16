WhatsApp Bugün Güncellendi-İşte Gelen Yeni Özellikler

Dünya üzerinde en çok kullanılan mesajlaşma ve arama uygulaması WhatsApp bugün güncellendi.

Son dönemde adı skandallarla anılan Facebook'un çatısı altında olan WhatsApp için özellikle grupları ve grup yöneticilerini ilgilendiren önemli bir güncelleme geldi.

Bugün sabah saatlerinde gelen yeni güncelleme ile popüler telefon mesajlaşma ve arama uygulaması WhatsApp, yenilenen grup yöneticisi kontrolleri ile sohbet sırasında grubun gizliliğini artırdı. Yöneticiler artık grup bilgisi altına amaç veya başlıklar odaklı detayları da girebiliyor. Bu tanıtıcı yazı sayesinde yeni bir üye, sohbetin üzerinde grup detaylarını görebiliyor ve grubun temel amaçları hakkında önceden bilgi edinmiş oluyor.

Bundan sonra grup sohbetinden bir süre uzak kalan kullanıcılar, kendilerinden bahsedilen herhangi bir mesajı da kaçırmayacak. Bu özellik Discord ve Slack uygulamaları ile benzer yapıdadır. Kullanıcılar geri kalmama olanağı sağlayan özellik için sohbetin sağ alt köşesindeki @ tuşundan faydalanabilecek. Yeni katılımcı arama özelliği ise kullanıcıların grup bilgileri sayfasındaki bir arama çubuğu ile gruptaki bir kişiyi bulmasını kolay hale getiriyor.

Grup yöneticilerine sunulan yeni kontrol ise hangi üyelerin grup bilgisini, ikonunu ve açıklamasını değiştirebileceğini kısıtlıyor. Yöneticiler diğer grup yöneticilerin admin yetkilerini kaldırma olanağına da sahip olacak. Ayrıca, grubun kurucuları gruptan kovulamayacak. Platform, kullanıcıların ayrıldıkları gruba sürekli olarak tekrar eklenmesini önleyecek bir koruma yöntemi de sundu.

shiftdelete'de yer alan habere göre tüm bu WhatsApp yeniliklerinden faydalanmak için WhatsApp'ı güncellemeniz gerekmektedir. Çoğu telefonda zaten otomatik olarak güncellenmiştir.

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