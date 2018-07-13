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WhatsApp'a Yeni Özellik Geliyor: Artık Mesajları..

WhatsApp'tan kullanıcıları sevindirecek yeni özellik. Kullanıcıların işini kolaylaştıracak yeni özelliğin detayları haberimizde.

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WhatsApp'a Yeni Özellik Geliyor: Artık Mesajları..

WhatsApp'tan kullanıcıları sevindirecek yeni özellik. Kullanıcıların işini kolaylaştıracak yeni özelliğin detayları haberimizde.

13 Temmuz 2018 Cuma 21:57
WhatsApp'a Yeni Özellik Geliyor: Artık Mesajları..

WhatsApp, kullanıcıları sevindirecek yeni özelliğini kullanıma sunuyor.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesine geçtikten sonra önemli değişikliklere giden ve kullanıcıların işini oldukça kolaylaştıran WhatsApp, yeni getireceği özellik ile kullanıcılara rahat bir nefes aldıracak. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile yine kendinden bahsettirecek.

Android beta uygulamasını güncelleyerek 2.18.214 sürümüne yükselten WhatsApp, mesajlarda "Okundu Olarak İşaretle" seçeneğini platforma getirdi.

Söz konusu özellik ile artık bildirim çubuğuna gelen mesajları okuduğunuzda,  okuduğunuz bu mesajlar için karşı tarafa mavi tik gönderebileceksiniz.

Başka bir deyişle bu özellik sayesinde üst üste gelen mesajlarda uygulamaya girmeye gerek kalmadan bu butona dokunarak karşı tarafa mesajları okuduğunuzu bildirebileceksiniz.

Beta olarak karşımıza çıkan özelliğin önümüzdeki günlerde Android ve iOS uygulamaları üzerinden tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son Güncelleme: 13.07.2018 22:08
Anahtar Kelimeler:
WhatsAppSon DakikaMavi Tik
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