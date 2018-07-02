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WhatsApp'a Yeni Özellik Bugün Geldi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni özellik bugün geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre gelen yeni özellik kullanıcıların işini oldukça kolaylaştıracak.

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WhatsApp'a Yeni Özellik Bugün Geldi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni özellik bugün geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre gelen yeni özellik kullanıcıların işini oldukça kolaylaştıracak.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 19:55
WhatsApp'a Yeni Özellik Bugün Geldi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özelliğini bugün kullanıcılara sundu.

Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, kalabalık grup sohbetlerini mesaj kargaşasına karşı daha işlevsel hale getirmeyi amaçlayan yeni bir özellik getirdi.

The Verge adlı internet sitesinde yer alan habere göre, şirketin internet sitesinde, konu ile ilgili bir aıklama yapıldığı ve yeni özelliğin detaylarının aktarıldığına yer verildi. Yapılan açıklamada yeni özellikle sohbet gruplarına mesaj atmayı yalnızca grup yöneticileriyle sınırlandıran bir seçenek sunulacağına yer verildi.

Facebook bünyesine geçtikten sonra flaş değişikşlikler yapan ve kullanıcıların büyük beğenisini toplayan WhatsApp'a gelen yeni seçenekle çok sayıda kişinin kullandığı sohbet gruplarında kişilerin konuşmaları yahut bireysel yorumlarının mesaj kirliliğine yol açmasının önlenmesinin amaçlandığına yer verildi.

ÖZELLİK NASIL DEĞİŞTİRİLECEK?

Web sitesinde konu ile ilgili yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kişilerin WhatsApp gruplarını kullanma sebeplerinden biri de okul aile birlikleri, dernekler ve topluluk merkezleri gibi organizasyonların yaptığı açıklama ve duyurulardan haberdar olmak. Yeni özellik bu tip grup hesaplarının yöneticilerine daha kullanışlı araçlar sunmayı hedefliyor."

Yeni özellik, "Grup Bilgisi" sekmesinde "Grup Ayarları/Mesaj Yollama/Yalnızca Yöneticiler" seçeneği işaretlenerek ayarlanabiliyor.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son DakikaWhatsAppWhatsapp Yeni özellik
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