Dünya üzerinde en çok kullanılan mesajlaşma ve arama uygulaması olan WhatsApp'a yaş sınırı geliyor.

Daha önce 13 yaşını doldurmuş herkesin platforma kayıt olmasına izin veren WhatsApp, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliğine göre artık 16 yaşın altındaki herkesin engellenmesini şart koşuyor.

EBEVEYN ONAYI

Yürürlüğe giren bu yönetmelik, bir çocuğa ait kişisel verilerin işlenmesi için özel önlemlerin alınmasını gerektiriyor. Bundan dolayı WhatsApp, 16 yaşın altındaki herkesin servisi kullanması için ebeveyn veya vasi onayına sahip olması anlamına gelen asgari yaş şartını getirmiş durumda.

Şirket, yeni güncelleme ile kullanıcılarının gizliliğini nasıl koruduklarına ilişkin yeni yüksek şeffaflık standartlarını karşıladıklarının altını çiziyor. Yönetmelik öncesi yaşını doğrulatamayan WhatsApp kullanıcıları, 25 Mayıs itibariyle servisten atılmaya başlamış durumda.

SON GÜNCELLMESİ BÜYÜK SES GETİRDİ

Ayrıca, en son gelen WhatsApp güncellemesi ile kullanıcıların serviste bulunan verilerinin bir kopyasını indirmesine de izin veriliyor. Bu yeniliğim de yine Genel Veri Koruma Yönetmeliği şartlarından bir tanesi olduğunu belirtelim. Yani servis bunu hayrına yapmıyor.

WhatsApp tarafından bununla ilgili açıklamasında ise, hedeflerinin sadece kullanıcıları hakkında sahip oldukları sınırlı bilgileri nasıl kullandıklarını ve koruduklarını açıklamak istediklerini vurguluyor.

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