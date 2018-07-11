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WhatsApp'a Gelecek Özelliğin Detayları Belli Oldu: Mesajlar Artık..

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a gelecek ve kullanıcıları rahatlatacak yeni özellik ile artık zararlı linkler farklı renkte görünecek.

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WhatsApp'a Gelecek Özelliğin Detayları Belli Oldu: Mesajlar Artık..

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a gelecek ve kullanıcıları rahatlatacak yeni özellik ile artık zararlı linkler farklı renkte görünecek.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 19:04
WhatsApp'a Gelecek Özelliğin Detayları Belli Oldu: Mesajlar Artık..

WhatsApp'a gelen yeni özelliğin detayları ortaya çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda Hindistan'da köylülerin Whatsapp'tan attığı mesajlarla, insan kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen 12 kişi farklı zamanlarda linç edilerek öldürülmüştü. Hindistan hükümeti köylülerin bu tarz şüpheli veya yanlış haberlere inanmamasını istemişti.

Whatsapp, uygulamasının bu tarz kötü olaylarla anılmasından sonra uygulaması için bir yenilik daha yaptı. Yapılan açıklamaya göre gelen yeni özellikle Whatsapp, mesajlardaki linklerin şüpheli veya zararlı olması durumunda kullanıcıya uyarı verecek.

Henüz deneme aşamasında olan özellik, sohbette gönderilen linkleri analiz ederek sahte yada zararlı sitelere yönlendirme olup olmadığını kontrol edecek. Eğer link şüpheliyse link kırmızıya dönüyor, kullanıcı yine de linke tıklarsa link açılmadan önce kullanıcıya bir uyarı mesajı gösateriliyor.

Bu özellik şimdilik geliştirme aşamasında olmasına rağmen çıktığında kullanıcılara, gördükleri şüpheli linkleri bildirme imkanı tanıyacak.

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WhatsAppSon DakikaWhatsapp Yeni özellik
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