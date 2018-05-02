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WhatsApp'a Bomba Özellikler Geliyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a iki yeni özellik geliyor. Düzenlenen Facebook F8 geliştiriciler konferansında açıklama geldi.

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WhatsApp'a Bomba Özellikler Geliyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a iki yeni özellik geliyor. Düzenlenen Facebook F8 geliştiriciler konferansında açıklama geldi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 19:55
WhatsApp'a Bomba Özellikler Geliyor

Facebook F8 geliştiriciler konferansında popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a gelecek iki yeni özellik dünya kamuoyuna duyuruldu.

Dünya üzerinde en çok kullanılan mesajlaşma ve konuşma uygulaması WhatsApp uygulaması 450 milyon günlük kullanıcıya sahip ve her gün 2 milyar dakika uzunluğunda görüntülü ve sesli aramaya ev sahipliği yapıyor.

BOMBA YENİ ÖZELLİKLER GELİYOR

WhatsApp Direktörü Mubarik Imam, popüler anlık mesajlaşma uygulamasına çıkartmalar ve birden fazla kullanıcının katılabileceği video görüşmeler özelliklerinin ekleneceğini açıkladı.

Direktör Imam video konferans özelliğinin nasıl çalışacağının detaylarını kamuoyuna açıklamadı. Ancak paylaşılan örnek video dört kişinin aynı anda görüntülü görüşebileceğine işaret ediyor.

F8 konferansında ayrıca WhatsApp'ın güncel istatistikleri de paylaşıldı.

Buna göre uygulama 450 milyon günlük kullanıcıya sahip ve her gün 2 milyar dakika uzunluğunda görüntülü ve sesli aramaya ev sahipliği yapıyor.

WhatsApp ayrıca, üçüncü tarafların büyük emoji'ler olarak da tanımlanabilecek bu çıkartmaları geliştirerek platformda kullanıma sunabileceğini duyurdu.

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