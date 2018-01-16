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WhatsApp'a Bomba Özellik: WhatsApp O Mesajları Atanları Engelleyecek

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsAoo yeni bir özellik ile kullanıcıların karşısına çıkmayı planlıyor. Bu özellik ile spam mesajları atanlar WhatsApp tarafından engellenecek.

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WhatsApp'a Bomba Özellik: WhatsApp O Mesajları Atanları Engelleyecek

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsAoo yeni bir özellik ile kullanıcıların karşısına çıkmayı planlıyor. Bu özellik ile spam mesajları atanlar WhatsApp tarafından engellenecek.

16 Ocak 2018 Salı 20:54
WhatsApp'a Bomba Özellik: WhatsApp O Mesajları Atanları Engelleyecek

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni bir özellik ile kullanıcılarının karşısına çıkmayı planlıyor.

Sosyal medya devi Facebook bünyesine geçtikten sonra gelen yeni özellikleri ile kullanıcılarına daha iyi hizmet veren WhatsApp, platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündeme geldi. WhatsApp'ta sıklıkla karşılaşılan spam mesajlar kullanıcıların canını sıkıyordu. Bu spam mesajlardan sıkılan kullanıcılar WhatsApp'ın bu soruna biran önce çözüm bulmasını istiyordu.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların bu isyanına kayıtsız kalmadı ve platform bu mesajları engellemek için harekete geçti.

Edinilen son bilgilere göre akıllı telefon mesajlaşma uygulaması WhatsApp, reklam ya da sahte haberlerin yayılmasına neden olan spam mesajların önüne geçebilmek için yeni bir özellik üzerinde çalışmaya başladı.

WhatsApp, 25'ten fazla gönderilen mesajları spam olarak algılayacak ve bu mesajları diğer kullanıcılara yayan kişiyi otomatik olarak engelleyecek.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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WhatsAppWhatsapp GüncellemeWhatsapp Yeni özellik
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