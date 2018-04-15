WhatsApp'a Bomba 2 Özellik

Ülkemizde geçtiğimiz haftalarda GetContact çılgınlığı yaşanmıştı. Kısa süren bu maceranın sonucunda, mahkeme kararıyla erişim yasağı getirilmişti.

Şimdi ise, dünya genelinde milyarlarca kullanıcı olan poopüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, vCard adı verilen özelliğiyle, size mesaj atan kişinin bilgilerini doğrudan önünüze sunan bir özellik üzerinde çalışmaya başlaıd ve bu çalışmalarda ciddi yol katetti.

WhatsApp geliştiricileri, şu an için Android kullanıcıları üzerinde bu yeni özellik için beta çalışması yaptığını duyurdu. Beta çalışmasından başarılı sonuç alınması halinde tüm kullanıcılarında vCard özelliğini aktif hale getirilmiş olacak. Tanımadığınız bir numaradan mesaj aldığınız anda aktif olacak olan özellik sayesinde, numaranın kime ait olduğunu anında öğrenebileceksiniz.

SİLDİĞİNİZ RESİM VE DOSYALAR GERİ GELEBİLECEK

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android’te sildiğiniz medya öğelerini geri getirmeyi sağlayacak. Facebook veri skandalının geçtiğimiz gün ortaya çıkmasının ardından bu durum, WhatsApp'ın sildiğimiz dosya ve mesajları hala sakladığını ortaya çıkarıyor.

Silinen medya öğelerinin geri getirilmesi daha önce WhatsApp'ta kısmen vardı. İndirilmemiş medya 30 gün boyunca sistemde mevcuttu ve alıcı medyayı indirdiğinde, WhatsApp bunu derhal sunucudan siliyordu. Son zamanlarda, WhatsApp bu davranışı değiştirdi. Bir medya başarılı şekilde indirildiğinde, WhatsApp bunları sunucudan silmek yerine, kullanıcıların dosyalarını WhatsApp ortamına kaydediyor.

Milliyet'te yer alan habere göre son testlere göre, 2 ay önce alınan 2.18.113 versiyonunda alınan resimler ve videolar başarıyla indirildi. Ancak geçtiğimiz yıldaki dosyalar, birden çok kez denenmesine rağmen indirilemiyor. Çünkü WhatsApp, gönderenin geri almak için medyayı tekrar göndermesini istememizi istiyor. Silinen medyayı indirmeyi istemek için, mesajı WhatsApp'da silmemiz çok önemli, aksi takdirde mümkün olmuyor.

Dosya sadece sdcard’taki WhatsApp’tan silinmişse ve orada mesajınız hala varsa, tekrar indirebilirsiniz. WhatsApp onları sunucudan silmezse, medya dosyaları da uçtan uca şifrelenmeye devam ediyor. Bu yüzden endişelenecek bir durum ortaya çıkabilir.

Bu özellik iOS kullanıcıları için uygun görünmüyor. Muhtemelen WhatsApp ortamını kaydettiren dizin kolayca erişilemediğinden bu sorun onlar için oluşmayabilir.

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