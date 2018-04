Türkiye'deki Facebook Kullanıcılarına Flaş Uyarı

Sosyal medya devi Facebook'tan Türkiye'deki kullanıcılara önemli uyarı geldi.

Dijital Medya Uzmanı Abdulkadir Mercanoğlu, Facebook'un Türkiye'deki 50 milyondan fazla kullanıcısını kötü amaçlı uygulamalara karşı uyaran bir son dakika açıklaması yaptı.

Mercanoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"50 milyon kullanıcının kişisel bilgilerinin çalınmasıyla büyük zarar gören Facebook, güvenlik önlemlerini artırdı. Türkiye'deki 50 milyondan fazla kullanıcısını kötü amaçlı uygulamalara karşı uyardı. İngiltere merkezli Cambridge Analytica, 'This Is Your Digital Life' adlı uygulama ile 50 milyon kullanıcının kişisel bilgisini ele geçirmiş ve geçtiğimiz ABD seçimlerinde çıkar amaçlı kullandığı ortaya çıkmıştı"

SKANDALDAN SONRA ÖNLEMLER ALINMAYA BAŞLADI

Mercanoğlu, veri skandalından sonra Facebook, kullanıcılarının kişisel verilerinin çalınmasını önlemek üzere çeşitli önlemler almaya başladığını hatırlatarak, "Türkiye'deki 50 milyondan fazla kullanıcısının Haber Kaynağında bilgi metinleri göstererek, 'Uygulamalar' sekmesine yönlendirdi ve zararlı uygulamalar varsa kontrol edilmesi gerektiği yönünde uyardı" dedi.

