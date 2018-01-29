Turkcell'den Flaş Açıklama: WhatsApp 3 Kez Biri Kopyaladı

Telekomünikasyon sektörünün köklü kuruluşlarından olan Turkcell, yeni bir dönüşüm için kolları sıvadı.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, bu dönüşümle dünyanın en hızlı büyüyen operatörü olduklarını söyleyerek dünyada "dijital operatör" olarak baktıklarını söyledi. Terzioğlu, ham data hizmetinden "işlenmiş data" yani dijital servise geçtiklerini, ses, data, arama motoru, anlık mesajlaşma, mesaj, televizyon, bulut, ödeme gibi farklı hizmet sunduklarını dile getirdi. Klasik bir telekom operatörünün müşterisiyle ilişkisinin arama ve aranma olmak üzere toplam 32 dakika sürdüğünün altını çizen Terzioğlu, Turkcell'in ise buna ek, 24 dakika müzik dinleme, 31 dakika gazete ve dergi okuma, 56 dakika televizyon seyretme, 13 dakika anlık mesajlaşma olmak üzere müşterileriyle çok daha uzun süreli bir ilişki içinde olduğunu kaydetti.

Genel Müdür Kaan Terzioğlu, müşterilerine verdikleri hizmete göre başarılarını ölçtüklerini vurgulayarak, yerli bir oyuncu olarak pazar payı kazanmanın mümkün olduğunu gösterdiklerinin altını çizdi. Terzioğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün Yaani'nin 3,5 milyon kullanıcısı var. Yandex senelerce uğraştı şu anda yüzde 3 civarı pazar payları var. Geldikleri en yüksek pazar payı yüzde 8'di. 3 ay oldu lansmanı yapılalı, biz bu rakamlara ulaştık. İnanıyorum ki pazar payı olarak da yüzde 40'a kadar gidebiliriz" ifadelerini kullandı.

Terzioğlu, sözlerinin devamında BİP'e değinerek, WhatsApp'a rakip anlık mesajlaşma uygulaması "BiP"i yapmaya karar verdiklerini anlatarak, şunları kaydetti: "Ama daha iyi teknolojiyle yapalım. 'Spotify'a rakip Fizy'i yapalım ama yerli olduğu için değil, gerçekten en iyisi olduğu için kullanılsın' dedik. Bu büyük şirketler, WhatsApp, Snapchat hatta Google, inanın kağıttan yapılmış kaplanlar gibi. 10 akıllı çocuğu koyduğunuz zaman dünyanın neresinden olurlarsa olsunlar, o teknolojiyi geliştiriyorlar. Bu potansiyel Türkiye'de de var. Siz o teknolojileri kendi güçlü altyapınız üzerinde kurduğunuz zaman müthiş yenilikçi çözümler ortaya çıkıyor. Son bir yılda WhatsApp, üç kez bizi kopyaladı. Biz yaptık, onlar bizi kopyaladı. Şu anda hala kopyalayamadıkları özellikler var."

Kpsscafe.com.tr | Ankara