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Son Dakika! OHAL Kapsamında Yeni KHK Yayımlandı! İşte Yeni Kurumun İsmi

Son Dakika OHAL Kapsamında yeni bir KHK yayımlandı. KHK ile Nükleer Düzenleme Kurumu oluşturuldu. Bu kuruma gerçekleştirilecek personel alımları ve kurumun çalışma esaslarını belirleyen karara aşağıdaki linkten göz atabilirsiniz.

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Son Dakika! OHAL Kapsamında Yeni KHK Yayımlandı! İşte Yeni Kurumun İsmi

Son Dakika OHAL Kapsamında yeni bir KHK yayımlandı. KHK ile Nükleer Düzenleme Kurumu oluşturuldu. Bu kuruma gerçekleştirilecek personel alımları ve kurumun çalışma esaslarını belirleyen karara aşağıdaki linkten göz atabilirsiniz.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 13:03
Son Dakika! OHAL Kapsamında Yeni KHK Yayımlandı! İşte Yeni Kurumun İsmi

Son Dakika OHAL Kapsamında yeni bir KHK yayımlandı. KHK ile Nükleer Düzenleme Kurumu oluşturuldu. Bu kuruma gerçekleştirilecek personel alımları ve kurumun çalışma esaslarını belirleyen karara aşağıdaki linkten göz atabilirsiniz.

DETAYLAR GELİYOR.

KHK İÇİN TIKLA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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OhalOhal KapsamındaKhk
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