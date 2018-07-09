Son Dakika! OHAL Kapsamında Yeni KHK Yayımlandı! İşte Yeni Kurumun İsmi

Son Dakika OHAL Kapsamında yeni bir KHK yayımlandı. KHK ile Nükleer Düzenleme Kurumu oluşturuldu. Bu kuruma gerçekleştirilecek personel alımları ve kurumun çalışma esaslarını belirleyen karara aşağıdaki linkten göz atabilirsiniz.
DETAYLAR GELİYOR.
Son Dakika OHAL Kapsamında yeni bir KHK yayımlandı. KHK ile Nükleer Düzenleme Kurumu oluşturuldu. Bu kuruma gerçekleştirilecek personel alımları ve kurumun çalışma esaslarını belirleyen karara aşağıdaki linkten göz atabilirsiniz.
Son Dakika OHAL Kapsamında yeni bir KHK yayımlandı. KHK ile Nükleer Düzenleme Kurumu oluşturuldu. Bu kuruma gerçekleştirilecek personel alımları ve kurumun çalışma esaslarını belirleyen karara aşağıdaki linkten göz atabilirsiniz.
DETAYLAR GELİYOR.