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Son Dakika... İnstagram Çöktü (İnstagram Neden Açılmıyor?)

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı İnstagram'a erişim sorunu yaşıyor. Kullanıcılar İnstagram'ın neden hata verdiğini araştırmaya başladı.

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Son Dakika... İnstagram Çöktü (İnstagram Neden Açılmıyor?)

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı İnstagram'a erişim sorunu yaşıyor. Kullanıcılar İnstagram'ın neden hata verdiğini araştırmaya başladı.

10 Mayıs 2018 Perşembe 15:45
Son Dakika... İnstagram Çöktü (İnstagram Neden Açılmıyor?)

Dünya genelinde milyonlarca kişinin etkin şekilde kullandığı sosyal paylaşım uygulaması instagrama bir süredir erişilemiyor.

İnstagram'a giriş yapamayan kullanıcılar bu sorunun neden yaşandığını internet üzerinden araştırıyor. Instagram'dan ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Dünya genelinde yüz milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler görüntü ve video paylaşım platformu Instagram'a bir süredir bazı kullanıcılar tarafından erişim sağlanamıyor. Teknik olarak veri alışverişinin sağlanamamasının sebebinin olası bir siber saldırı olup olmadığı tartışılıyor. Instagram uygulamasında akış yenilenemedi hatası veriyor ve masaüstü sayfasında da ‘5xx Server Error’ hatası karşımıza çıkıyor.

Kullanıcılar sosyal medya platformunda  hesaplarına giriş yapmaya çalıştıklarında Instagram'ın kullanıcıyı hesabından kendi kendine attığı dikkat çeken hatayla ilgili henüz bir açıklama gelmiş değil.

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Son Güncelleme: 10.05.2018 15:49
Anahtar Kelimeler:
HaberInstagram çöktüInstagram
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Samet 3 saat önce

Ben giriyorum istagaramıma sakın inanmayın arkadaslar

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