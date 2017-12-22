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Siber Uzmanlarından Flaş Uyarılar: O Telefonlarda Zararlı Yazılım Var-Şifreleriniz Tehlikede

Siber güvenlik firması Check Point bir yazı yayımladı ve zararlı yazılım bulunduran telefonları açıkladı. Zararlı yazılımlar ile hackerlar şifrelerinizi ele geçirerek şifre karşılığında fidye istiyorlar.

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Siber Uzmanlarından Flaş Uyarılar: O Telefonlarda Zararlı Yazılım Var-Şifreleriniz Tehlikede

Siber güvenlik firması Check Point bir yazı yayımladı ve zararlı yazılım bulunduran telefonları açıkladı. Zararlı yazılımlar ile hackerlar şifrelerinizi ele geçirerek şifre karşılığında fidye istiyorlar.

22 Aralık 2017 Cuma 10:06
Siber Uzmanlarından Flaş Uyarılar: O Telefonlarda Zararlı Yazılım Var-Şifreleriniz Tehlikede

Siber güvenlik uzmanından akıllı elefon kullancıılarına önemli uyarılar geldi.

Sopn dönemlerde oldukça yaygınlaşan akıllı telefonlar, beraberinde birçok yeniliği de getirdi. Siber güvenlik firması Check Point’in yayınladığı bir blog gönderisinde güvenlik firması 38 adet android işlemcili cihazda ‘ileri boyutta enfeksiyon’a rastlandığını duyurdu.

Almadan Önce Taşıyorlar

Check Point’in kendi blogunda yayımladığı yazısında bulguları, cihazların kullanıcılar tarafından satın alınmadan önce zararlı yazılım (malware) taşıdıklarını açığa çıkardı.

Bununla birlikte zararlı yazılım, satıcının sağladığı onaylı ROM’da bulunamadı. Bu durum, Android cihazların tedarik zinciri içerisinde bir noktada bu yazılımlarla enfekte edildiğini gösteriyor.

Şifrer Karşılığında Fidye İstiyolar

Bu yazılımlardan Slocker adı verileni cihazdaki bütün dosyaları AES şifreleme algoritmasıyla şifreleyerek kullanıcıdan şifre karşılığında fidye talep ediyor. Cihazlar arasında en dikkat çekici aşırı reklam yapan Loki isimli yazılım. Bu yazılım, gelir elde etmek için cihazlarda yasal olmayan reklamları gösteren karmaşık bir yapıya sahip.

Yapılan açıklamaya söz konusu zararlı yazılıma rastlanan cihazların listesi ise şu şekilde açıklandı:

Samsung Galaxy Note 2 

LG G4

Samsung Galaxy S7 

Samsung Galaxy S4 

Samsung Galaxy Note 3, 4, 8.0, edge

Xiaomi Mi 4i

Galaxy A5 

ZTE x500

Samsung Galaxy Tab S2 

Samsung Galaxy Tab 2 

Oppo N3

Vivo X6 plus 

Vivo X6 plus 

Nexus 5X 

Asus Zenfone 2 

Lenovo S90 

Oppo R7 plus 

Xiaomi Redmi 

Lenovo A850 

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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Zararlı YazılımSamsun Note 8Samsun EdgeSon DakikaAndroid
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