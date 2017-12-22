Siber Uzmanlarından Flaş Uyarılar: O Telefonlarda Zararlı Yazılım Var-Şifreleriniz Tehlikede

Siber güvenlik uzmanından akıllı elefon kullancıılarına önemli uyarılar geldi.
Sopn dönemlerde oldukça yaygınlaşan akıllı telefonlar, beraberinde birçok yeniliği de getirdi. Siber güvenlik firması Check Point’in yayınladığı bir blog gönderisinde güvenlik firması 38 adet android işlemcili cihazda ‘ileri boyutta enfeksiyon’a rastlandığını duyurdu.
Almadan Önce Taşıyorlar
Check Point’in kendi blogunda yayımladığı yazısında bulguları, cihazların kullanıcılar tarafından satın alınmadan önce zararlı yazılım (malware) taşıdıklarını açığa çıkardı.
Bununla birlikte zararlı yazılım, satıcının sağladığı onaylı ROM’da bulunamadı. Bu durum, Android cihazların tedarik zinciri içerisinde bir noktada bu yazılımlarla enfekte edildiğini gösteriyor.
Şifrer Karşılığında Fidye İstiyolar
Bu yazılımlardan Slocker adı verileni cihazdaki bütün dosyaları AES şifreleme algoritmasıyla şifreleyerek kullanıcıdan şifre karşılığında fidye talep ediyor. Cihazlar arasında en dikkat çekici aşırı reklam yapan Loki isimli yazılım. Bu yazılım, gelir elde etmek için cihazlarda yasal olmayan reklamları gösteren karmaşık bir yapıya sahip.
Yapılan açıklamaya söz konusu zararlı yazılıma rastlanan cihazların listesi ise şu şekilde açıklandı:
Samsung Galaxy Note 2
LG G4
Samsung Galaxy S7
Samsung Galaxy S4
Samsung Galaxy Note 3, 4, 8.0, edge
Xiaomi Mi 4i
Galaxy A5
ZTE x500
Samsung Galaxy Tab S2
Samsung Galaxy Tab 2
Oppo N3
Vivo X6 plus
Vivo X6 plus
Nexus 5X
Asus Zenfone 2
Lenovo S90
Oppo R7 plus
Xiaomi Redmi
Lenovo A850
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