samsung telefonlara zam geldi

Galaxy Note9 da Kur artışından nasibini aldı. Geçtiğimiz günlerde Samsung tanıttığı Galaxy Note9'a zam yapma kararı aldıklarını belirttiler.Firmaya yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, Note 9, yeni fiyatı ile iPhone X'i geride bırakıyor.

Türkiye'de sattığı yeni amiral gemisimodeline zam yaptı.

Firmaya yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, henüz açıklanmayan zam sonrası Galaxy Note 9'un 128 GB'lık modelinin fiyatı 6 bin 499 TL'den 7 bin 999 TL'ye yükseldi.

Söz konusu zam yürürlüğe girmesinin ardından Note 9'un fiyatı 6 bin 499 TL'den başlayan fiyatlar ile satılan iPhone X'in fiyatını geçmiş olacak.

Samsung'un Türkiye'de sattığı diğer amiral gemisimodellerin başlangıç fiyatları ise şöyle...

Note 8: 5 bin 499 TL

Galaxy S9: 5 bin 349 TL

Galaxy S9+: 6 bin 199 TL

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLET'i merkezli teknoloji devi Apple geçtiğimiz gülerde iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Macbook Pro, Airpods ve Apple Watch'ların ve bir çok ürünleri için Türkiye'de zam kararı aldıklarını açıkladılar.

Dövüz kurunda son günlerde yükselen artış sonrası Apple ürünlerinin yeni fiyatları şu şekilde...

Apple'ın 10'uncu yılına özel ürettiği iPhone X zam ile artık 7 bin 500 TL'den başlayan fiyatlar ile satılacak.

Geçen sene gerçekleşen aynı lansmanda tanıtılan iPhone 8'in başlangıç fiyatı ise 5 bin 199 TL oldu.

iPhone 8 Plus ise zam kararı sonrası 5 bin 899 TL'den başlayan fiyatlar ile satılıyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA