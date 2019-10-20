Mars ve Ay Toprağında Sebze

Sonuçları Open Agriculture dergisinde yayınlanan araştırmada, dokuz tür farklı sebzenin başarı ile üretildiği açıklandı. Bu araştırmalar, gelecekte Mars veya Ay’da kurulması planlanan kolonilerde yaşayacak insanların da yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması açısından son derece önemli.

Bilim insanı Wieger Wamelink ile meslektaşlarının yürüttüğü çalışma kapsamında; tere, roka, domates, turp, çavdar, kinoa, ıspanak, Frenk soğanı, bezelye ve pırasa ekildi. Bu 10 sebzeden 9’unda üretim sağlanırken, tekrar üretilmelerini mümkün hale getirilen tohumların da elde edildiği bildirildi. Araştırmada ürün alınmayan tek sebzenin ise ıspanak olduğu kaydedildi. Mars toprağının Ay’a göre daha verimli olduğunu da açıklayan bilim insanları yine de yapay toprakta yetişen sebzelerin Dünya koşullarındaki ürünlerle lezzet ve rekolte bakımından kıyaslanamayacağını ifade etti.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)