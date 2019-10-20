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Mars ve Ay Toprağında Sebze

Wageningen Araştırma Üniversitesi’nde görev yapan araştırmacılar, NASA’nın geliştirdiği Mars ve Ay’a uygun toprakta sebze yetiştirmeyi başardı.

Mars ve Ay Toprağında Sebze

Wageningen Araştırma Üniversitesi’nde görev yapan araştırmacılar, NASA’nın geliştirdiği Mars ve Ay’a uygun toprakta sebze yetiştirmeyi başardı.

20 Ekim 2019 Pazar 13:16
Mars ve Ay Toprağında Sebze

Sonuçları Open Agriculture dergisinde yayınlanan araştırmada, dokuz tür farklı sebzenin başarı ile üretildiği açıklandı. Bu araştırmalar, gelecekte Mars veya Ay’da kurulması planlanan kolonilerde yaşayacak insanların da yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması açısından son derece önemli.

Bilim insanı Wieger Wamelink ile meslektaşlarının yürüttüğü çalışma kapsamında; tere, roka, domates, turp, çavdar, kinoa, ıspanak, Frenk soğanı, bezelye ve pırasa ekildi. Bu 10 sebzeden 9’unda üretim sağlanırken, tekrar üretilmelerini mümkün hale getirilen tohumların da elde edildiği bildirildi. Araştırmada ürün alınmayan tek sebzenin ise ıspanak olduğu kaydedildi. Mars toprağının Ay’a göre daha verimli olduğunu da açıklayan bilim insanları yine de yapay toprakta yetişen sebzelerin Dünya koşullarındaki ürünlerle lezzet ve rekolte bakımından kıyaslanamayacağını ifade etti.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)

Anahtar Kelimeler:
mars ay toprağında sebze
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