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Mark Zuckerberg İfade Verecek: 87 Milyon Kullanıcının Bilgileri Çalındı

Facebook skandalında yeni gelişme ! Alınan son dakika bilgilerine göre, bilgileri çalınan Facebook kullanıcısı sayısında artış olduğu bildirildi.

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Mark Zuckerberg İfade Verecek: 87 Milyon Kullanıcının Bilgileri Çalındı

Facebook skandalında yeni gelişme ! Alınan son dakika bilgilerine göre, bilgileri çalınan Facebook kullanıcısı sayısında artış olduğu bildirildi.

05 Nisan 2018 Perşembe 00:18
Mark Zuckerberg İfade Verecek: 87 Milyon Kullanıcının Bilgileri Çalındı

Londra merkezli danışmanlık şireketi Cambridge Analytica tarafından bilgileri usulsüzce paylaşılan Facebook kullanıcısı sayısını 87 milyon olarak güncelledi.

Dünya üzerinde en çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook’un Teknolojiden Sorumlu Başkanı Mike Schroepfer, kamuoyuna tahmini 50 milyon olarak açıklanan rakamın 87 milyon kadar olabileceği yönünde bir son dakika açıklaması yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki son başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın ekibiyle çalışan Cambridge Analytica şirketinin milyonlarca Facebook kullanıcısının verilerini usulsüz şekilde kullandığının ortaya çıkmasının ardından, sosyal medya platformuna yönelik eleştiriler de gittikçe artırmıştı.

Facebook kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, verilerin usulsüz kullanılmasıyla ilgili bir özür mesajı yayımlamıştı. Zuckerberg, bu skandala ilişkin 11 Nisan’da ABD Temsilciler Meclisi Ticaret Komisyonu’nda ifade verecek. 

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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaMark ZuckerbergFacebook
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