KONYA BİLİM FESTİVALİ İKİNCİ GÜNÜNDE ON BİNLERİ AĞIRLADI

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 7’ncisi düzenlenen Konya Bilim Festivali, ikinci gününde on binlerin katılımıyla doldu taştı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay alanı ziyaret ederek etkinlik stantlarını inceledi.Geleceğin bilimi adına bir temel oluşturmak için düzenlenen festivalde yüzlerce etkinlik, yarışma ve çocuklar için sahne gösterileri gerçekleşiyor. 6 Ekim Pazar günü saat 18.00’a kadar devam edecek bilim festivalinde son gün ziyaretçi rekoru kırılması bekleniyor.

BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜRETECEK GENÇLER BURADA

Konya Bilim Festivali hakkında görüşlerini belirten Prof. Dr. Hasan Mandal şunları söyledi: “Konya Bilim Merkezi’ne büyük önem veriyoruz. Çünkü burada başlayan her bir tecrübe diğer bilim merkezlerine aktarılıyor. 2014’te açıldığından beri büyük etkinliklerle ve faaliyetlerle devam ediyor. Festivalde bu yıl hedef 150 bin ziyaretçi sayısına ulaşmak. İl bazında bakıldığı zaman 150 bin katılımcının olması gerçekten heyecan verici. Bugün cumartesi ve her yaş grubundan insan buraya gelmeyi tercih ediyorsa bu doğru iş yapıyoruz demektir.

Bilim festivallerini ülkede sadece farkındalık oluşturmak için değil, aynı zamanda Türkiye’nin geleceğinin insan kaynaklı olduğunu ve bu kaynağın bilim ve teknoloji temelli olması açısından büyük önem taşıyor. Bilim ve teknoloji üretecek olan gençlerimiz burada. Onların heyecanına ortak olmak ve geleceğimizi inşa etmek için, Milli Teknoloji Hamlesini geliştirmek adına tüm bilim ve teknoloji dostlarını, ülkemizin geleceğinde ben de varım demek isteyen herkesi bilim festivaline davet ediyorum.”

FESTİVALİN TADINI EN ÇOK ÇOCUKLAR ÇIKARIYOR

Özellikle anne ve babalarıyla festivale katılan çocuklar alanda bulunan Lazerli Labirent oyunu, 3D simülasyon aletini kullanarak eğlenceli dakikalar yaşıyorlar. Ana sahnede yapılan etkinlikler, yarışmalar, hediye olarak dağıtılan maket uçaklar, sahne önündeki gösterilerle festivalin tadını doyasıya çıkarıyorlar.

AFAD TIRI DEPREM KONUSUNDA FARKINDALIK SAĞLIYOR

Festivalde yer alan AFAD TIRI deprem bilinci, deprem anında yapılması gerekenler, deprem sonrasında ve öncesindeki tüm hazırlıklar konusunda on binlerce insana bilgiler aktarıyor. Ziyaretçilere burada her hazırlığı eksiksiz biçimde alanında uzmanların anlatarak genç yaşlı herkesi bekliyor.

MİLLİ SAVAŞ HELİKOPTERİMİZ ‘ATAK’ FESTİVALİN GÖZDESİ OLDU

7. Konya Bilim Festivalinde bu yıl ilk kez yerli üretim helikopterimiz olan ‘Atak’ helikopteri ve Silahlı İnsansız Hava Aracımız (SİHA) da alanda yer aldı. Festival girişinde sergilenen helikopterimiz ve SİHA ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı.

TEKNOFEST’TE ÖDÜL KAZANAN TAKIMLAR DA YER ALIYOR

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde ödül kazanan elektrikli araç da festival alanında sergileniyor. Konya Teknik Üniversitesi öğrencilerinin tasarladığı ve Efficiency Challenge yarışmasında Görsel Tasarım Ödülü kazanan araç ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılanıyor.

ÇADIRLARDAKİ ETKİNLİKLERE İLGİ OLDUKÇA FAZLA

Yaklaşık 6 bin metrekarelik açık alan üzerinde gerçekleşen 7. Konya Bilim Festivalinde 100’ün üzerinde bilimsel etkinlik, bilim gösterileri, yarışmalar, simülatörler, uçak, İHA ve 3B yazıcı etkinlik alanları, uzay mekiği yapım atölyesi, astronomi gözlemleri, kodlama atölyeleri, elektronik tasarım atölyeleri gibi birçok etkinlik bilim meraklılarıyla buluştu. Çadırların içinde yapılan yüzlerce etkinlik ve yarışmalara tanık olan on binlerce ziyaretçi bizzat deneme fırsatı da buldu.

FESTİVAL COŞKUSU PAZAR GÜNÜ ARTARAK DEVAM EDECEK

TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’ndeki festival heyecanı 6 Ekim Pazar günü de tüm bilim meraklılarını bekliyor. Ziyaretçiler, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezinden sağlanan ücretsiz servislerle festival alanına ulaşabiliyor. Servis araçları her 30 dakikada bir hareket ediyor.