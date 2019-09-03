Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 26°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO
YKS Ek Yerleştirme Tercih Kılavuzu Yayımlandı!
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
İstanbul Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
2019 yılı uzman erbaş ve uzman çavuş alımı başvuru şartları nelerdir? K.K.K Uzman Erbaş Başvurusu Nasıl Yapılır?
Lise Mezunu Polis Özel Harekat (PÖH) Alınıyor! Polis Akademisi'nden Duyuru Geldi!

İsveçli bilim insanları, kadınların erkeklerle girilen tartışmaları neden kazandıklarını açıkladı

İsveç’te yer alan Karolinska Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmalara göre kadınlar, eylemsel bellek konusunda erkeklerden daha gelişmişler. Bu durum da yaşananları anımsamak ve kayıp eşyaların yerini bulmak konusunda onları daha üstün kılıyor.

İsveçli bilim insanları, kadınların erkeklerle girilen tartışmaları neden kazandıklarını açıkladı

İsveç’te yer alan Karolinska Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmalara göre kadınlar, eylemsel bellek konusunda erkeklerden daha gelişmişler. Bu durum da yaşananları anımsamak ve kayıp eşyaların yerini bulmak konusunda onları daha üstün kılıyor.

03 Eylül 2019 Salı 18:30
İsveçli bilim insanları, kadınların erkeklerle girilen tartışmaları neden kazandıklarını açıkladı

Eylemsel bellek sayesinde kadınlar, geçmiş zamanda yaptıkları otobiyografik olayları hatırlamaya daha eğilimli. Bu sebeple de herhangi bir tartışma esnasında eskiden yaşanmış olayların detaylarını anımsayıp karşılarındakine sunabiliyorlar. Bu durum da onlara tartışmalarda büyük bir avantaj tanımış oluyor.

Ancak insan vücudunun bilinen en hassas sistemlerinden birisi olan eylemsel bellek; uykusuzluk, depresyon ve yaşlanmaya bağlı olarak zayıflayabiliyor.

Aynı zamanda yapılan araştırmalar, kadınların koku gibi duyusal verileri ve insan yüzlerini anımsamak konusunda daha başarılı olduğunu gösteriyor.

İsveç’te yer alan Karolinska Enstitüsü'nden baş araştırmacı Martin Asperholm, “Araştırma sonuçlarına göre kadınların eylemsel bellek konusunda bir nebze de olsa avantajlı olduğu görülüyor. Ancak bu avantaj, hatırlanması gereken verinin içeriğine göre değişiklik gösterebiliyor” açıklamasını yaptı.

Araştırmacılar, bu sonuçlara 1973 ila 2913 yılları arasında 1.2 milyon katılımcı üzerinde yaptıkları 617 çalışma neticesinde erişti. Ancak araştırmacılara göre pek çok farklı bellek türü bulunuyor ve bunların kimilerinde de erkeklerin üstünlüğü söz konusu.

Örneğin erkekler, park ettikleri arabanın yerini bulmak konusunda kadınlara nazaran daha başarılılar. Bunun sebebi ise uzay algılarının daha gelişmiş olması.

Araştırmacılar erkek ve kadınlar arasındaki bu bilişsel farklılıklar oldukça sınırlı olduğunu düşünüyor olsa da, cinsiyet ve hafıza arasındaki ilişkiye dair daha kapsamlı araştırmalar yürütmeyi planlıyorlar. 

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
isveçli bilim insanları kadınların erkeklerle girilen tartışmaları neden kazandıklarını açıkladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim insanları sonunda ''ilk insanı'' buldu
Bilim insanları sonunda ''ilk insanı'' buldu
Karaciğer kanserini yapay zekâ tedavi edecek
Karaciğer kanserini yapay zekâ tedavi edecek
İşler makinelerin, gelecek yetkin insanların elinde olacak
İşler makinelerin, gelecek yetkin insanların elinde olacak

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim