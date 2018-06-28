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İnstagram, Merakla Beklenen Yeni Özelliği Kullanıma Sundu

Sosyal medya devi İnstagram'ın beklenen yeni özelliği kullanıcıların hizmetine sunuldu. Kullanıcıların işini kolaylaştıran yeni özellik ile artık görüntülü konuşmalar yapılabilecek.

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İnstagram, Merakla Beklenen Yeni Özelliği Kullanıma Sundu

Sosyal medya devi İnstagram'ın beklenen yeni özelliği kullanıcıların hizmetine sunuldu. Kullanıcıların işini kolaylaştıran yeni özellik ile artık görüntülü konuşmalar yapılabilecek.

28 Haziran 2018 Perşembe 14:44
İnstagram, Merakla Beklenen Yeni Özelliği Kullanıma Sundu

İnstagram'ın görüntülü konuşma özelliği aktif edildi.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde olan Instagram, kullanıcılarn kendi aralarında görüntülü konuşma özelliğini hayata geçirdi. Ocak ayından bu yana gelmesi beklenen ve art arda yapılan açıklamalarda yakın zamanda geleceği belirtilen yeni özellik sayesinde Instagram bir nevi görüntülü konuşma uygulaması haline geliyor.

NASIL KULLANILIR?

Fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'da bu özelliği kullanmak için öncelikle güncelleme yapmanız gerekmektedir. En güncel sürümü telefonunuza yükledikten sonra, Türkiye'deki kullanıcılar için de aktif olan özelliği Direct sayfasında istediğiniz bir kullanıcının ismine tıklayarak sağ üst köşede görünen video kamera seçeneği ile yapabilirsiniz. Yani Instagram üzerinde görüntülü görüşme yapmak isterseniz öncelikle o kişiyle mesajlaştığınız menü sayfasına girmeniz germektedir.

4 KİŞİ GRUP GÖRÜŞME YAPABİLECEK

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından aktif şekilde kullanılan sosyal medya platformu İnstagram'a gelen yeni özellik, kullanıcılar arasında bire bir görüntülü görüşme imkanı sunduğu gibi 4 kişiye kadar grup video görüşme de yapılabiliyor. Yeni özellik ile beraber AR bazı video efektleri de kullanıma sunuldu. Yeni özellikleri güncelleme yapan her uygulama sahibi telefonunda kullanmaya başlayabiliyor.

TÜRKİYE'DE DE KULLANILMAYA BAŞLANDI

Oldukça kolay bir şekide kullanılan Instagram görüntülü görüşme özelliği Türkiye'deki kullanıcılar taraından da kulalnılmaya başlandı. Eğer telefonunuzdaki uygulamada bu özellik aktif değilse gerekli güncellemeleri yapmanızı öneririz.

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