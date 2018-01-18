İnstagram'a Bomba Özellik: Son Görülme Saati (Nasıl Kapatılır?

Fotoğraf paylaşım platformu İnstagram, mesajlar bölümüne yeni bir eklenti getirdi. Gelen yeni eklenti ile artık kullanıcıların son görülmelerine yer verilecek. Ancak, kullanıcıların tepki gösterebileceğini göz önünde alan yetkililer, Instagram son görülme kapatma özelliğini de vatandaşların kullanımına sunuyor.

Zira, bu özellik arkadaşlarınızın en son ne zaman aktif olduğunu görmenizi sağlıyor olsa da, birçok kullanıcı bu bilgisinin paylaşılmasını istemiyor. Bizde bu rehber ile son görülme kapatma nasıl yapılır? sorusuna cevabı haberimizde takipçilerimiz ile paylaştık.

Şimdiden kullanıcıların büyük bir bölümünü rahatsız eden bu özelliği devre dışı bırakmak için yapılması gerekenler aslında oldukça basit. İlk olarak Instagram uygulaması içerisinde yer alan Ayarlar bölümüne giriş yapıyoruz.

Belirttiğimiz gibi Instagram, WhatsApp’de ‘Son Görülme’ ve Facebook Messenger’da ‘Aktif olarak’ benzer bir yeni özellik test edildi. Uygulamanın Instagram Direk Mesaj bölümüne girerek erişilebilir. Kullanıcı uygulamada çevrimiçi olduğunda en son görüldüğü zaman gösteriliyor. ‘Şu an Aktif ‘, ‘Bugün aktifti’, ‘1 saat önce aktifti’, ’24 saat aktif’ gibi zaman aralıkları belirtiliyor. Seçenekler menüsünden aşağıdaki ekrana ulaşarak Instagram’ın son görülme özelliğini kapatabilirsiniz.

Kpsscafe.com.tr | Ankara