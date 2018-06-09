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İnstagram'a Bomba 2 Yeni Özellik Geliyor

İnstagram'a bomba iki yeni özellik geliyor. Yakın zamanda gelecek olan iki yeni güncelleme ile kullanıcıların işini kolaylaştıracak.

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İnstagram'a Bomba 2 Yeni Özellik Geliyor

İnstagram'a bomba iki yeni özellik geliyor. Yakın zamanda gelecek olan iki yeni güncelleme ile kullanıcıların işini kolaylaştıracak.

09 Haziran 2018 Cumartesi 09:59
İnstagram'a Bomba 2 Yeni Özellik Geliyor

Sosyal medya platformları üzerinde en çok kullanılanlardan olan fotoğraf ve video paylaşım platformu İnstagram, yeni bir özelliği ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

Instagram'a yakın zamanda gelecek bu yeni özellik ile artık çok yakında, daha önce bir dakikayla sınırlı olan video paylaşım süresi 1 saate kadar uzatılabilecek. Ancak İnstagrama gelen tek yenilik bu değil; Instagram'da hikaye paylaşanları da yakından ilgilendiren çok önemli bir güncelleme yakın zamanda kullanıma sunuluyor.

Fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'da, çok yakında bir dakikadan daha uzun videolar paylaşılabilecek. Bu yeni özellik sayesinde 1 saate kadar video paylaşımı mümkün olacak. Bu önemli yenilik tek başına gelmiyor; beraberinde Hikaye paylaşırken de önemli bir özelliği kullanmaya başlayacağız.

Bu yeni özelliğin ardından Instagram, şimdi de kullanıcıların etiketlendikleri hikayeleri tekrar hikaye olarak paylaşabileceklerini duyurdu. Bu güncelleme öncesinde kullanıcılar, bu işlem için etiketli oldukları hikayenin ekran görüntüsünü aldıktan sonra yeni bir hikaye olarak paylaşabiliyordu. Ancak bu yenilik sayesinde birkaç ufak dokunuş ile hikayenin görüntüsünü almaya gerek kalmayacak.

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InstagramSon DakikaInstagram StoryInstagram VideoStory
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