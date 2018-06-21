İnstagram'a Beklenen Yeni Özellik Geldi (IGTV)

İnstagram'a yeni özellik geldi.

Sosyal medyada devi, ücretsiz fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, video kısıtlamalarını özellikle gençlere cazip gelecek biçimde esnetme kararı aldı.

IGTV adı verilen ve İnstagram'a gelen bu yeni uygulamanın, Instagram'ın çoğu kullanıcı için bir dakika olan video süresini 10'a çıkaracağı, çok sayıda takipçiye sahip hesaplarda bu sürenin bir saate kadar uzayacağına yer verildi.

YOUTUBE'A RAKİP OLACAK

Dünya üzerinde en çok kullanılan fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'n, IGTV ile Google'ın YouTube'unu taklit ettiği ve uygulamanın gelecekte YouTube'a rakip olabileceği belirtiliyor.

Facebook'un 2012 yılında satın alarak bünyesine aldığı, neredeyse 8 yaşında olan Instagram'ın bir milyar kullanıcısı bulunuyor.

KPSSCAFECOM.TR | ANKARA