Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İnstagram'a Beklenen Yeni Özellik Geldi (IGTV)

Sosyal medya devi İnstagram, kullanıcılarının büyük bir heyecanla beklediği yeni özelliğini kullanıma sunmaya başladı.

banner396

İnstagram'a Beklenen Yeni Özellik Geldi (IGTV)

Sosyal medya devi İnstagram, kullanıcılarının büyük bir heyecanla beklediği yeni özelliğini kullanıma sunmaya başladı.

21 Haziran 2018 Perşembe 12:16
İnstagram'a Beklenen Yeni Özellik Geldi (IGTV)

İnstagram'a yeni özellik geldi.

Sosyal medyada devi, ücretsiz fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, video kısıtlamalarını özellikle gençlere cazip gelecek biçimde esnetme kararı aldı.

IGTV adı verilen ve İnstagram'a gelen bu yeni uygulamanın, Instagram'ın çoğu kullanıcı için bir dakika olan video süresini 10'a çıkaracağı, çok sayıda takipçiye sahip hesaplarda bu sürenin bir saate kadar uzayacağına yer verildi.

YOUTUBE'A RAKİP OLACAK

Dünya üzerinde en çok kullanılan fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'n, IGTV ile Google'ın YouTube'unu taklit ettiği ve uygulamanın gelecekte YouTube'a rakip olabileceği belirtiliyor.

Facebook'un 2012 yılında satın alarak bünyesine aldığı, neredeyse 8 yaşında olan Instagram'ın bir milyar kullanıcısı bulunuyor.

KPSSCAFECOM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
InstagramıgtvSon DakikaInstagram Güncelleme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
WhatsApp Kullanıcılarına Kötü Haber Bugün Geldi
WhatsApp Kullanıcılarına Kötü Haber Bugün Geldi
WhatsApp'ta Değişiklik: Artık Mesajlar Farklı Görünecek
WhatsApp'ta Değişiklik: Artık Mesajlar Farklı Görünecek
İnstagram'a Bomba 2 Yeni Özellik Geliyor
İnstagram'a Bomba 2 Yeni Özellik Geliyor

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim