Hesaplarınızı Kontrol Edin: Binlerce Hesap Çalındı

Müşterilerine bir e-posta gönderen ve bir açıklama yapan Biletix yetkilileri, kendilerine dış kaynaklı hizmet sunan Inbenta Technologies'in sağladığı ve müşteri destek hizmetleri için kullandığı bir ürün üzerinde kötü amaçlı yazılımın Ticketmaster İngiltere tarafından 23 Haziran 2018 Cumartesi günü tespit edildiğini duyurdu.

Kötü amaçlı yazılım, tespit edildiği anda Inbenta’nın söz konusu ürünü Ticketmaster'ın tüm web sitelerinden anında kaldırıldığına yer verildi. .

Ancak bu önlem bazı müşterilerin etkilenmesi engellenemedi. Zira, İspanya merkezli yapay zeka firması Inbenta'nın bu ürünü, tüm Ticketmaster International web sitelerinde kullanılıyordu. Biletix konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı ve "Bazı müşterilerimizin kişisel verilerine ve ödeme bilgilerine tanımlanamamış üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak erişilmiş olabilir." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Eylül 2017 ile 23 Haziran 2018 tarihleri arasında bilet almış veya almayı denemiş olmanız sebebiyle size bu e-postayı gönderiyoruz. Sizin bilgilerinize erişildiğine dair elimizde herhangi bir kanıt olmamakla birlikte, azami tedbiri almak adına sizi bilgilendiriyoruz. Adli ve güvenlik uzmanı ekiplerimiz bu olayın sebeplerini araştırmak üzere durmaksızın çalışmaya devam ediyor. Bu konu hakkında ilgili makamlar, kredi kartı kuruluşları ve bankalar ile çalışmaya devam ediyoruz."

HANGİ MÜŞTERİLER ETKİLENDİ?

Açıklamaya göre bu olaydan Ticketmaster’ın global müşterilerinin yüzde 5’inden daha azı etkilendi ve Kuzey Amerika müşterileri bu durumdan etkilenmedi.

Biletix, aldıkları önlemleri de şu şekilde sıraladı:

1) Ticketmaster, bahsi geçen Inbenta olayı hakkında sizi bilgilendirmek üzere konuya özelguvenlik.biletix.com web sitesini hazırlamıştır. Buna ilaveten fan.help@biletix.com adresini kullanarak her zaman bize ulaşabilirsiniz.

2) Tedbir amaçlı olarak tüm müşterilerimizin, sitemizdeki hesaplarına girişlerinde şifrelerini değiştirmelerini sağlıyor olacağız.

3) Hesap özetlerinizi, herhangi bir art niyetli kullanım veya kimlik hırsızlığı şüphesine karşı takip etmenizi tavsiye ederiz. Endişe duymanız veya hesabınızda herhangi bir şüpheli hareket olması durumunda bankanız ile iletişime geçiniz.

4) Ticketmaster olarak, kişisel verilerin gizliliğinin önemini biliyoruz. Bu verilerin korunmasını çok ciddiye alıyor ve bu şartlar altında size yazmak zorunda kaldığımız için üzgün olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(Business HT)