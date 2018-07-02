Google Maps (Haritalar)'tan Kullanıcılara İyi Haber: Yeni Özellik Geliyor

Google Maps'tan yeni hizmet.

Google tarafından hizmete koyulmuş, ücretsiz çevrimiçi haritalama servisi olan ve kullanışlı yapısıyla büyük beğeni toplayan Google Maps, milyonlarca kullanıcısını sevindirecek trafik raporlama özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Halihazırda Waze ve Yandex Navigasyon gibi uygulamalarda var olan kaza raporlama özelliği işlevi sayesinde kullanıcılar artık yolculuk yaptıkları güzergah üzerinde herhangi bir yolda trafik yoğunluk sviyesinin yanı sıra, meydana gelmiş olan trafik kazası var mı yok mu onu da artık görebilecek.

Waze, Google tarafından 2013 yılında 1 milyon dolarlık miktara satın alınmıştı. Trafik yoğunluğu dışında güzergah üzerindeki kaza bilgilerini de en doğru sonuçlarla sunan Waze'in, kardeşi Google Maps'e de bu bilgileri paylaşacağı belirtiliyor.

Waze'in kaza raporlama işlevleri iyi çalıştığından ve kaza saatini doğru olarak gösterdiğinden, kullanıcılar tarafından daha çok tercih ediliyor. Ancak Google Maps, sadece sürücüler tarafından değil, yayalar ve toplu taşımayla ulaşım için de aktif şekilde kullanılıyor. Dahası Google Maps, yerel rehber ve tavsiye amaçlı da kullanılıyor. Bu yüzden iki uygulamanın çakışmayacağı söylenebilir.

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