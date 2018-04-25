Flaş: WhatsApp'ta Önemli Değişiklik

Dünya üzerinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta flaş bir değişikiğe gidiliyor.

WhatsApp’ın şu an Avrupa Birliği ülkelerindeki kullanım yaş sınırı 13' tü. Ancak şirket AB’nin yeni veri mahremiyeti kurallarını gelecek ay uygulamaya koymasından önce kendi kullanım koşullarını değiştirme kararı aldı.

12 MAYIS'TA UYGULAMAYA GİRECEK

AB Genel Veri Koruma Kuralları (GDPR) 25 Mayıs’ta uygulamaya girecek ve insanlar şirketlerin kişisel bilgilerini nasıl kullanabileceği konusunda çok daha fazla denetim sahibi olacak. İstedikleri takdirde bilgilerinin silinmesini isteme hakkı da verilebilecek.

YAŞ SINIRI AVRUPA DIŞINDA AYNI KALACAK

Yeni kurallara göre çocukların kişisel verilerinin pazarlama ya da kullanıcı hesabı açmak için toplanmasını önlemeye yönelik düzenlemeler de bulunuyor. Uygulama, dünyanın geri kalanın ülkelerindeki kullanıcılar için yaş sınırını 13 olarak tutmayı planlıyor.

Snapchat, Instagram, Pinterest, Twitter gibi çoğu sosyal medya uygulaması 13 yaş ve altına yasak. 13 yaş sınırı ABD’deki Çocukların İnternetteki Mahremiyetini Koruma Yasası’nın küçüklerin kişisel bilgilerinin toplanmasının yasaklanması nedeniyle konulmuştu.

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