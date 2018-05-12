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Flaş: Artık O İşlem de E Devlet Üzerinden Yapılacak

Yüz binlece vatandaşı ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre artık e Devlet kapısı üzerinden yeni bir işlem daha yapılacağı bildirildi.

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Flaş: Artık O İşlem de E Devlet Üzerinden Yapılacak

Yüz binlece vatandaşı ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre artık e Devlet kapısı üzerinden yeni bir işlem daha yapılacağı bildirildi.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 11:29
Flaş: Artık O İşlem de E Devlet Üzerinden Yapılacak

E Devlet üzerinden yeni bir hizmet daha kullanıma açılıyor.

Günümüzde teknoloji ve bilgi sistemleri oldukça gelişti ve artık bu gelişmelerle birlikte teknoloji hayatımızın her parçasında etkin şekilde kullanılıyor. Askerlik yükümlülüğü bulunan vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet verilmesi amacıyla, yükümlülerden askerlik yoklaması işlemlerinde talep edilen bilgi formlarını E-Devlet Kapısı üzerinden elektronik ortamda doldurmaları ve Aile Hekimine giderek askerlik yoklaması işlemlerini yaptırmaları yönünde Milli Savunma Bakanlığı - Sağlık Bakanlığı - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile yapılan düzenlemelerde sona gelindi.

ASKERLİK ŞUBELERİNE GİTMEDEN

Vatandaşların asker alma işlemlerini, askerlik şubelerine gitmeden ve günümüzün teknolojik koşullarından faydalanarak düzenlemek ve yapılacak işlemlerin etkinliğini artırmak amacıyla, yükümlülerden yoklama işlemlerinde talep edilen bilgi formlarını internette e-Devlet Kapısı üzerinden doldurmaları ve Aile Hekimine giderek askerlik yoklaması sağlık muayenesi işlemlerini yapabilmeleri planlandı.

Bu kapsamda, e-Devlet Kapısının mobil uygulaması üzerinden de ulaşılabilen ve hazırlıkları tamamlanmış olan "Askerlik Yoklaması" hizmeti, 02 Kasım 2016 tarihinden itibaren Manisa ilinde ve 10 Temmuz 2017 tarihinden itibaren Ankara ilinde pilot olarak uygulanmıştır. Söz konusu hizmet, 14 Mayıs 2018 tarihinden itibaren ülke genelinde kullanıma açılacak.

Bu bağlamda "Askerlik Yoklaması" hizmetinin kullanıma açılmasıyla birlikte, vatandaşlarımıza sunulan hizmetin hızlanması, askerlik şubelerine gitmeden hızlı ve etkin olarak işlemlerini sonuçlandırması sonucu memnuniyetin artırılması, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması, bunun sonucu olarak kamu ve vatandaşlarımızca karşılanan maliyetlerin düşürülmesi ve Aile Hekimlerinin sistematik bir yapıyla daha bütüncül ve sağlıklı bir şekilde askerlik yoklaması sağlık muayenesi işlemlerini yapabilmeleri mümkün hale getirildi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Berna 49 dakika önce

Geçmişte kredi kartı borcumuz vardı ödemeye hep çalıştık elimizde nevarsa yemedik içmedim bankalara ödemeye çalıştık. Ve şu anda ödenmeyecek duruma düştük ve zamanla bankalar şirketlere sattı borçları biz elimizi neye atarak borç engelliyor ben kredi kart borcu olanların borçları silinsin akp den bunu istiyorum seçimden önce olursa oyumu AKP'ye verecem

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