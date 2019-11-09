Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103153
ALTIN
270.577
DOLAR
5.7533
STERLIN
7.3683
EURO
6.3439
CHP'li Okan Gaytancıoğlu'ndan KPSS Eleştirisi!
Kamuda Yeni Düzen! Bazı Kadrolar İptal Edildi Yeni Kadrolar Açıldı!
Ünlü Tiyatro Sanatçısı Hayatını Kaybetti!
Asgari Ücretlileri Şaşırtan Yumurta Hesabı!
Erdoğan, 3 mahkumun cezasını affetti

Elon Musk, Mars’ta koloni kurmak için nelerin gerektiğini açıkladı

SpaceX uzay taşımacılığı şirketinin sahibi Elon Musk, Mars’ta koloni kurulması için nelerin gerektiğini Twitter hesabından paylaştı.

Elon Musk, Mars’ta koloni kurmak için nelerin gerektiğini açıkladı

SpaceX uzay taşımacılığı şirketinin sahibi Elon Musk, Mars’ta koloni kurulması için nelerin gerektiğini Twitter hesabından paylaştı.

09 Kasım 2019 Cumartesi 06:45
Elon Musk, Mars’ta koloni kurmak için nelerin gerektiğini açıkladı

Elon Musk’ın yaptığı hesaplamalara göre, gezegende bağımsız bir şekilde çalışabilecek bir yerleşim biriminin inşası için yaklaşık bin Starship gemisi ve en az bir milyon ton kaynak ve ekipman gönderilmesi gerekiyor.

Musk, Dünya ile Mars’ın uçuş için uygun mesafeye yılda iki kez yaklaştıklarından, kaynak naklinin yaklaşık 20 yıl alacağını belirtti. Musk, her bir seferin SpaceX’e iki milyon dolara mal olacağını da sözlerine ekledi.

Eylül ayının sonunda, SpaceX gazetecilere Mars ve diğer gezegenler arası misyonlara yönelik uçuşlar için tasarlanmış Starship’in tamamlanmış halini gösterdi. Musk, yaklaşık 20 km yüksekliğindeki ilk uçuşun bir iki ay içinde gerçekleşeceğini belirtti.

SpaceX, Starship’in prototipini daha önce başarıyla test etmişti. Starship’in ilk test örneği olan Starhopper 150 metreye kadar yükselerek bir dakika süren uçuştan sonra yere dikey iniş yapmıştı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 09.11.2019 06:46
Anahtar Kelimeler:
StarshipKoloniMarsSpaceXElon Musk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Durum çok vahim! 11 bin bilim insanından korkutan uyarı
Durum çok vahim! 11 bin bilim insanından korkutan uyarı
'Ağrı kesici ve iltihap önleyici ilaçlar, depresyon tedavisinde daha etkili sonuçlar verebilir'
'Ağrı kesici ve iltihap önleyici ilaçlar, depresyon tedavisinde daha etkili sonuçlar verebilir'
Mars ve Ay Toprağında Sebze
Mars ve Ay Toprağında Sebze

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim