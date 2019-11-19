Dünyanın ilk dışkı veri tabanı kaka fotoğrafları bekliyor

Yapay zeka tarafından ‘kodlarının’ çözülmesi hedeflenen çalışma kapsamında, 100 bin dışkı fotoğrafından oluşacak bir görsel veri tabanı oluşturuluyor. Bu konunda yardım bekleyen ABD’li bilim insanları, internet sayfasına yüklenen dışkı fotoğraflarını kullanarak yapay zekayı bu konuda eğitmeyi planlıyor.

Çalışma, huysuz bağırsak sendromu gibi kronik bağırsak rahatsızlıkları olan kişilerden gelecek görsellerle de geliştiricilere yardımcı olacak. Yapay zekanın dışkı üzerine eğitilmesindeki nihai hedef ise doktorlara ekstra teşhis aracı sunmak.

Sistem elektronik posta adresi girilmesini istiyor ve kişilere tuvalete genellikle sabah, öğle ya da akşam saatlerinden birinde gidip gitmediklerini soruyor. Eğer henüz bir fotoğraf çekilmediyse sistem, sabah, öğle ya da akşam saatlerinde, katılımcının genel olarak tuvalete gittiğini belirttiği vakitte fotoğraf çekilmesini hatırlatan bir mail gönderiyor.

‘GIVEaSHIT’ butonuyla görsel yükleniyor

Katılımcılar, cep telefonlarıyla çektikleri kaka fotoğrafını ‘#GIVEaSHIT’ butonuna tıklayarak ilgili internet üzerinden araştırmacılara gönderebiliyorlar. Fotoğrafın yüklenmesi aşamasında elektronik posta diğer bilgilerden ayrışıyor ve böylelikle kişisel bilgilerin güvenliği sağlanıyor.

Doktorlardan oluşan bir ekip gönderilen her görseli dikkatle inceliyor. Görsel, doktorlara Bristol dışkı ölçeği kullanılarak kabızlık, lif eksikliği, ishal ya da normal dışkılamayı tanımlama imkanı veriyor. Yapay zekanın dışkı fotoğrafında doktorların gördükleri anlamasını sağlamak üzere eğitilmesinde, uzmanların bu görüşlerinden yararlanılacak.

Kampanya sayesinde oluşturulacak veri tabanının ileride akademik araştırmacılara açılması hedefleniyor. Bilim insanları çalışma sayesinde, kronik bağırsak bozukluğu olan kişilerin yaşam tarzları ile semptomları arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamalarına yardımcı olacak teknolojinin geliştirileceğini belirtiyorlar. Basit bir takip sistemi sayesinde kronik bağırsak hastalarının ne yemeleri ve ne kadar egzersiz yapmaları gerektiğine dair sorunların çözülebileceği düşünülüyor.

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