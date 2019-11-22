Doktorlar ilk kez ‘geçici ölüm’ tekniğini başarıyla denedi

Baltimore’daki Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Samuel Tisherman, arkadaşlarıyla birlikte bir hastayı anabiyoz durumuna sokmayı başardıklarını açıkladı.

Yeni yöntem, örneğin ateşli silah veya bıçakla yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan hastaları canlandırma önlemleri kompleksine deney niteliğinde dahil edildi. Bu teknik, kalpleri durmuş ya da kanlarının yarısından fazlasını kaybeden hastalara uygulanıyor. Ağır yaralanma durumlarında doktorların müdahale etmek için sadece birkaç dakikalık çok kısa bir süreleri bulunuyor.

Uygulanan yeni teknikte doktorlar, cerrahi müdahale ile akut kan kaybının nedenini bulup ortadan kaldırmak için iki saatlik bir zaman kazanıyor. Kanın tümü sıfır dereceye kadar soğutulmuş izotonik çözeltilerle değiştirilerek organizma hızlı bir şekilde yaklaşık 10-15 derece soğutuluyor. Bu durumda beyin fonksiyonları neredeyse tamamen duran hasta, soğutma sistemiyle bağlantısı kesilerek operasyon masasına yatırılıyor. Operasyonun ardından hastanın vücut ısısı tekrar yükseltilerek kalbi yeniden çalıştırılıyor.

Araştırma kapsamında, bu tekniğin kullanıldığı on kişinin tedavi sonuçları, benzer durumda olan, ancak geleneksel yöntemlerle müdahale edilen aynı sayıda kişinin tedavi sonuçlarıyla karşılaştırılacak.

Tisherman ve ekibi tarafından uygulanan deney, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylandı. Deney sırasında yaşamı doğrudan tehdit altında olduğundan hastanın onayına gerek duyulmayacak.

Test sonuçlarının 2020’nin sonuna kadar açıklanacağı belirtildi.

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