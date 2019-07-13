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Bilimin hareketli dünyasında bir zaman yolculuğu: Neredeyse Her Şeyin Kökeni

Giriş yazısını İngiliz fizikçi ve evrenbilimci Stephen Hawking’in kaleme aldığı, metinlerini New Scientist dergisinin genel yayın yönetmeni Graham Lawton’ın hazırladığı Neredeyse Her Şeyin Kökeni isimli kitap Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

Bilimin hareketli dünyasında bir zaman yolculuğu: Neredeyse Her Şeyin Kökeni

Giriş yazısını İngiliz fizikçi ve evrenbilimci Stephen Hawking’in kaleme aldığı, metinlerini New Scientist dergisinin genel yayın yönetmeni Graham Lawton’ın hazırladığı Neredeyse Her Şeyin Kökeni isimli kitap Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:01
Bilimin hareketli dünyasında bir zaman yolculuğu: Neredeyse Her Şeyin Kökeni

Giriş yazısını İngiliz fizikçi ve evrenbilimci Stephen Hawking’in kaleme aldığı, metinlerini New Scientist dergisinin genel yayın yönetmeni Graham Lawton’ın hazırladığı Neredeyse Her Şeyin Kökeni isimli kitap Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

Bilimin gün ışığına çıkardığı modern yaratılış hikâyelerinin bir derlemesi olan Neredeyse Her Şeyin Kökeni’nde, insanlık tarihinin en önemli, ilginç ve şaşırtıcı hikâyeleri illüstratör Jennifer Daniel’in canlı ve esprili görselleriyle zenginleşen 53 kısa başlıkta toplanıyor. Büyük Patlama, yaşamın kökeni, insanın evrimi gibi konuların yanı sıra insan uygarlığının mağaralardan uzay yolculuğuna uzanan gelişimi de bu eserde irdeleniyor.

Her şeyin nasıl başladığına ilişkin ilk bilimsel kanıt sayılan, Edwin Hubble’ın 1920’lerde, California’daki Wilson Dağı’nın zirvesine yerleştirdiği teleskopla gözlemler yapmaya başlamasından, uzayın fethine giden yolculuğu gözler önüne seren eser, bilimin hareketli dünyasına bir zaman yolculuğu niteliğinde…

“Nereden geldik?” “Her şey nasıl başladı?” gibi evrenin en önemli sorularına bilimsel yanıtlar veren eser, Yonca Aşçı Dalar’ın özenli çevirisiyle okurlarıyla buluşuyor.

Graham Lawton: Imperial College’ın Biyokimya Bölümü’nden mezun olduktan sonra yine aynı üniversitede bilim iletişimi yüksek lisansını tamamlayan Graham Lawton, New Scientist dergisine girmiş ve 21. yüzyılın neredeyse tamamını bu dergide, önce sorumlu yazı işleri ardından günümüze kadar genel yayın yönetmeni olarak çalışarak geçirmiştir. Yazdığı ve yayıma hazırladığı eserlerle pek çok ödül kazanmıştır.

Jennifer DanielNew York Times ve New Yorker’a düzenli olarak katkıda bulunan Jennifer Daniel, çeşitli yayıncılar için animasyonlar ve illüstrasyonlar yapmaktadır. New York Times’ın eski grafik editörü olan ve halen Google’ın kreatif direktörlüğünü yürüten Daniel, görsel hikâyecilik alanındaki çalışmaları dolayısıyla pek çok prestijli ödüle layık görülmüştür.

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bilimin hareketli dünyasında zaman yolculuğu neredeyse her şeyin kökeni
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