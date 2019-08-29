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Bilim insanları sonunda ''ilk insanı'' buldu

Bilim dünyası 2016 yılında Etiyopya'da bulunan bir kafatasını incelemeyi tamamladı. Uzmanlar 3.8 milyon yıl önceden kaldığı tahmin edilen kafatasını incelerken, ilk insanın neye benzediğini de modelledi.

Bilim insanları sonunda ''ilk insanı'' buldu

Bilim dünyası 2016 yılında Etiyopya'da bulunan bir kafatasını incelemeyi tamamladı. Uzmanlar 3.8 milyon yıl önceden kaldığı tahmin edilen kafatasını incelerken, ilk insanın neye benzediğini de modelledi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 09:33
Bilim insanları sonunda ''ilk insanı'' buldu

Bilim dünyası Etiyopya’daki Woranso-Mille bölgesinde bulunan bir kafatasını inceleyerek, “ilk insan”ın neye benzediğini modelledi. MRD olarak bilinen ve Etiyopya’nın Afar bölgesinde bulunan kafatasının çok iyi durumda olduğunu belirten yetkililer, “4.1 milyon ile 3.6 milyon yıl arasında olduğu tahmin ediliyor” dedi.

İnsanın büyük büyük atası olduğu tahmin edilen kafatasını modelleyen uzmanlar bunun nasıl görüntülendiğini gözler önüne serdi.

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bilim insanları sonunda ilk insanı buldu
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