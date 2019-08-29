Bilim insanları sonunda ''ilk insanı'' buldu

Bilim dünyası Etiyopya’daki Woranso-Mille bölgesinde bulunan bir kafatasını inceleyerek, “ilk insan”ın neye benzediğini modelledi. MRD olarak bilinen ve Etiyopya’nın Afar bölgesinde bulunan kafatasının çok iyi durumda olduğunu belirten yetkililer, “4.1 milyon ile 3.6 milyon yıl arasında olduğu tahmin ediliyor” dedi.

İnsanın büyük büyük atası olduğu tahmin edilen kafatasını modelleyen uzmanlar bunun nasıl görüntülendiğini gözler önüne serdi.

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