Bilim insanları lazer ile insanın el yazısını inceleyerek ruh halini saptama yöntemini geliştirdi

Araştırmada seyreltik çözelti içerisindeki küçük parçacıklardan saçılan lazer ışığının şiddetinin ve değişiminin ölçülmesi temeline dayanan dinamik ışık saçılımı yöntemi kullanıldı. Işık saçılımı sonucunda lazer benekleri olarak adlandırılan pozitif ve negatif girişim alanları oluşuyor.

Söz konusu araştırmayı yürüten ekibin yöneticisi, MEPhI ve Birmingham’daki Aston Üniversitesi’nden Prof. İgor Meglinskiy, konuyla ilgili Sputnik’e yaptığı açıklamada lazer benekleri analiz yönteminin özellikle suç bilimcilerin suçlu, mağdur ve cinayet şahitlerinin el yazısının özelliklerini incelemesine katkıda bulunacağına dikkat çekti.

Meglinskiy, sonraki aşamada gerçekleştirdikleri araştırma sonuçlarının uygulamalı tıp ve kriminoloji alanlarında kullanılmasını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Şu an itibariyle İsrail’deki Weizman Enstitüsü’nden Prof. Viyaçeslav Kalçenko ile adli tıp ve yazı inceleme uzmanı Dr. Yuriy Kuznetsov’un başkanlığındaki araştırmacı ekibinin katılımıyla araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi ve yöntemin kriminoloji alanında kullanımı için hazırlıklar yapılıyor. Gerekmesi halinde söz konusu yöntemin psikotrop maddelerin insan üzerindeki etkisinin ortaya çıkarılması için kullanılabilmesi bekleniyor.

Bilim insanlarının değerlendirmelerine göre, bu yöntem ayrıca otizm, Alzheimer ve Parkinson, epilepsi, şizofreni olmak üzere birçok ruh ve sinir hastalıkları için temassız teşhis konulmasında son derece etkili şekilde uygulanabilir. Bu yöntem özellikle çocuk tedavisinde önemli rol oynayabilir, çünkü onun sayesinde çocuğun el yazısı veya resim çizme şekline göre hastalığının ilerleyip ilerlemediği ve tedavisinin ne kadar etkili olduğu saptanabilir.

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