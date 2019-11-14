Bilim insanları, dünyanın eriyen ‘son buz bölgesinin’ görüntülerini yayınladı

Science sitesinde yer alan habere göre, Gröland’ın kuzeyi ve Kanada’nın en kuzeyindeki adalar boyunca batıya doğru uzanan 1300 kilometrelik şerit dışında, buz bölgesinde yıl boyunca erimeyen alan kalmadı.

Bilim insanları bu bölgeyi dünyanın ‘son buz bölgesi’ olarak adlandırıyor. Buz kalınlığının dört metreye ulaştığı bu bölgelerdeki buz tabakasının Kuzey Buz Denizi’ndeki diğer bölgelerine göre iki kat daha hızlı eridiği ortaya çıktı. Bu alanlar, deniz buzunun kendileri için hayati önemde olduğu kutup ayısı, deniz aygırı ve boynuzlu balina gibi birçok kuzey hayvanı için son ‘gettolar’ olabilir.

Ancak geleceğe dönük tahminler daha da ürkütücü. Araştırmacılar, ‘gizli ısının’ etkisinin dünyanın ikliminin bildiğimiz halini son süratle tehdit ettiğini belirtiyor.

Sudaki buzu eritmek için, suyu bir derece ısıtmak için gereken enerjiden 80 kat daha fazla enerji gerekiyor. Buzun erimesi ve sıvı halindeki suya dönüşmesi, 80 kat daha hızlı ısınması anlamına geliyor. Kuzey Buz Denizi, çok ciddi sonuçları olacak şekilde süratle ısınmaya devam ediyor.