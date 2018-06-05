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Artık bu Telefonlarda WhatsApp Kullanılmayacak

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp flaş bir değişiklikle kullanıcılarının karşısına çıkmayı hedefliyor. Bu yıl sonunda gelecek yeni güncelleme ile artık WhatsApp bazı telefonlarda kullanılamayacak.

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Artık bu Telefonlarda WhatsApp Kullanılmayacak

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp flaş bir değişiklikle kullanıcılarının karşısına çıkmayı hedefliyor. Bu yıl sonunda gelecek yeni güncelleme ile artık WhatsApp bazı telefonlarda kullanılamayacak.

05 Haziran 2018 Salı 13:15
Artık bu Telefonlarda WhatsApp Kullanılmayacak

Popüler mesajlaşma ve arama uygulaması WhatsApp, artık bazı telefonlarda kullanılamayacak.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesine geçtikten sorna önemli değişiklikler ve güncellemeler yapan, dünya üzerinde en çok kullanılşan mesajlaşma ve arama uygulaması WhatsApp, yeni bir düzenleme yapıyor. Yetkililerden edinilen bilgilere göre WhatsApp, bu sefer platforma entegre ettiği yeni özelliği ile değil, fişini çekmeye hazırlandığı akıllı cihazlar ile gündeme geldi.

1.5 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan veaktif şekilde sıkça kullanılan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, önümüzdeki günlerde bazı akıllı cihazlara sunduğu desteğini çekmek için hazırlıklara başladı. Desteği çekmesiyle birlikte artık whatsApp, bu telefonlarda kullanılamayacak.

Şirket yayınladığı duyuru ile WhatsApp'ı sorunsuz bir şekilde kullanmak için cihazların hangi işletim sistemi sürümleri ile çalışması gerektiğini de dünya kamuoyuna açıkladı.

Buna göre kullanıcıların yeni yılda da WhatsApp kullanmaya devam edebilmeleri için aşağıda yazan sürümler veya daha yüksek işletim sistemlerine sahip olmaları gerekecek.

  • Android 4.0 ve üzeri
  • iOS 7 ve üzeri
  • Windows Phone 8.1 ve üzeri

Aynı açıklamaya göre, Nokia S40 cihazları 31 Aralık 2018'e kadar uygulamayı kullanalacak.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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WhatsAppWhatsapp Son DakikaWhatsapp Güncelleme
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Nllm 23 dakika önce

Dertlerine ne başka uğraşacak sey bılamamışlarmı

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