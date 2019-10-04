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Arslantepe Höyüğü'nde 5700 yıllık çocuk iskeleti bulundu

Fırat Nehri'nin batı kıyısında Malatya'ya 7 kilometre mesafedeki Arslantepe Höyüğü'nde kazı çalışmaları sona ererken ulaşılan kalıntıların en dikkat çekeni 5700 yıllık çocuk iskeleti oldu.

Arslantepe Höyüğü'nde 5700 yıllık çocuk iskeleti bulundu

Fırat Nehri'nin batı kıyısında Malatya'ya 7 kilometre mesafedeki Arslantepe Höyüğü'nde kazı çalışmaları sona ererken ulaşılan kalıntıların en dikkat çekeni 5700 yıllık çocuk iskeleti oldu.

04 Ekim 2019 Cuma 17:40
Arslantepe Höyüğü'nde 5700 yıllık çocuk iskeleti bulundu

Anadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle başlayan kazıda, 3'te 1'lik bölümde çalışmalar tamamlandı.

İtalya Sapienza Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Marcella Frangipane'nin başkanlığında 2 Ağustos'ta başlayan bu yılki kazı çalışmaları 2 Ekim'de sona erdi.

'6-7 YAŞLARINDA OLABİLİR'

Bu yılki çalışmalarda kazı heyeti, höyüğün batı kısmındaki kalıntıları gün yüzüne çıkarmaya çalıştı. Çalışmalarda bir çocuğa ait 5700 yıllık iskelet bulundu. Kazı ekibinin iki gün süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan çocuk iskeletinin 6-7 yaşlarında olduğu tahmin edilirken, iskeletten numuneler alınarak analiz için kazı evinin deposuna konuldu.

Geçmiş yıllardaki kazılarda Geç Hitit Dönemi'ne ait, girişinde aslan heykelleri ve devrilmiş bir kral heykelinin bulunduğu höyükte, bu sene dünyanın ilk yağmur drenaj hattı gibi şehir altyapısı bulunan kerpiçten saray, 2 bini aşkın mühür ve Anadolu'da 'İlk Şehir Devleti'nin yapıları da ortaya çıkarıldı.

ICOMOS HEYETİ'NDEN, UNESCO'YA İNCELEME

Öte yandan Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nün, kalıcı listeye dahil edilmesi için çalışmaları sürüyor.

2020 yılındaki UNESCO değerlendirmesine rapor hazırlamak için Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) adına Portekiz'den gelen uzman Mariana Correia'nın başkanlığındaki heyet, rapor hazırlamak için höyükte incelemede bulunmuştu.

Geç Kalkolitik Dönem'den Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe, Hititler'den Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı.

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