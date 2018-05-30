Apple Yeni Güncellemesini Bugün Yayımladı: İşte Yeni Özellikler

Apple kullanıcılarının merakla beklediği yeni güncelleme geldi.

iOS 11.4 güncellemesi Apple tarafından bugün akşam saatlerinde sessiz sedasız bir şekilde yayınlandı ve cihazlara yüklendi.

Güncelleme iCloud ve HomePod dahil pek çok cihazı yakından ilgilendiren iyileştirmeleri beraberinde getirdi. 256 MB boyutunda olduğu belirtilen yeni güncelleme ile öncelikle AirPlay 2 artık kullanıcıların emrine alınıyor ki bu özelliğin önceki sürümler ile çoktan sunulması gerekiyordu. Bu özellik sayesinde müziklerin evinizde farklı cihazlarda tamamen senkronize bir şekilde çalınması mümkün olacak. Yani bir iOS cihaz, HomePod, Apple TV veya Siri ile bir odadan diğerine gittiğinizde müziğinizi de yanınızda taşımış olacaksınız.

İşte madde madde değişenler;

Ev ses sisteminizi ve AirPlay 2 özellikli hoparlörleri evinizin her yerinden denetleyin Evinizdeki birden fazla AirPlay 2 özellikli hoparlörde aynı anda ve hepsi eşzamanlı olarak müzik çalın

AirPlay 2 özellikli hoparlörleri Denetim Merkezi'nden, kilitli ekrandan ya da iPhone'unuzda veya iPad'inizde uygulamalar içerisindeki AirPlay denetimlerinden denetleyin

iPhone'unuzdaki, iPad'inizdeki, HomePod'unuzdaki veya Apple TV'nizdeki Siri ile AirPlay 2 özelliği etkinleştirilmiş hoparlörleri denetlemek için sesinizi kullanın

AirPlay 2 özellikli hoparlörlerinizde çalanı yarıda kesmeden iPhone'unuzda veya iPad'inizde aramaları yanıtlayın ya da oyun oynayın

HomePod stereo çifti

Bu güncelleme iPhone'unuzu veya iPad'inizi kullanarak HomePod stereo çiftini ayarlamayı destekler

HomePod çifti odadaki konumunu otomatik olarak algılar ve hoparlörün yerine göre sesi dengeler

İleri seviye hüzme oluşturma geleneksel stereo çiftine göre daha geniş stüdyo sesi sağlar

HomePod, Ev uygulamasında otomatik güncellemeler kapatılmadığı sürece stereo çiftini desteklemek için otomatik olarak güncellenir

iCloud'daki Mesajlar

Mesajlarınızı, fotoğraflarınızı ve diğer ilişikleri iCloud'da saklayın ve aygıtlarınızda yer açın

Aynı iMessage hesabı ile yeni bir aygıta giriş yaptığınızda tüm mesajlarınız görünür

Mesajları ve yazışmaları sildiğinizde mesajlar ve yazışmalar aygıtlarınızın tümünden anında silinirler

iCloud'daki Mesajları açmak için iCloud ayarlarında (Ayarlar > [adınız] > iCloud) Mesajlar'ı etkinleştirin

Yazışmalarınız uçtan uca şifrelenmeye devam edecektir

Diğer iyileştirmeler ve sorun gidermeler

Öğretmenlerin Okul uygulamasını kullanarak iBooks'ta öğrencilerine okuma aktiviteleri vermesini sağlar

Bazı karakter serilerinin Mesajlar'ın çökmesine neden olabildiği bir sorunu düzeltir

Bazı mesajların yanlış sırada görünmesine neden olabilen bir Mesajlar sorununu giderir

Safari üzerinden Google Drive'a, Google Docs'a ve Gmail'e giriş yapmayı veya Google Drive'daki, Google Docs'taki ve Gmail'deki dosyalara erişimi engelleyen bir sorunu giderir

Sağlık uygulamasında verilerin eşzamanlanmasını engelleyen bir sorunu düzeltir

Kullanıcıların Sağlık verilerine ulaşabilecek uygulamaları değiştirmesini engelleyen bir sorunu düzeltir

Uygulamaların Ana ekranda yanlış bir konumda görünmesine neden olan bir sorunu çözer

CarPlay sesinin bozulmasına neden olabilen bir sorunu düzeltir

Bazı araçlarda Bluetooth üzerinden müzik çalarken ya da USB'ye bağlandığında iPhone'unuzda müzik seçememenize neden olabilen bir sorunu düzeltir.

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