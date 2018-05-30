Apple Yeni Güncellemesini Bugün Yayımladı: İşte Yeni Özellikler

Apple kullanıcılarının merakla beklediği yeni güncelleme geldi.
iOS 11.4 güncellemesi Apple tarafından bugün akşam saatlerinde sessiz sedasız bir şekilde yayınlandı ve cihazlara yüklendi.
Güncelleme iCloud ve HomePod dahil pek çok cihazı yakından ilgilendiren iyileştirmeleri beraberinde getirdi. 256 MB boyutunda olduğu belirtilen yeni güncelleme ile öncelikle AirPlay 2 artık kullanıcıların emrine alınıyor ki bu özelliğin önceki sürümler ile çoktan sunulması gerekiyordu. Bu özellik sayesinde müziklerin evinizde farklı cihazlarda tamamen senkronize bir şekilde çalınması mümkün olacak. Yani bir iOS cihaz, HomePod, Apple TV veya Siri ile bir odadan diğerine gittiğinizde müziğinizi de yanınızda taşımış olacaksınız.
İşte madde madde değişenler;
Ev ses sisteminizi ve AirPlay 2 özellikli hoparlörleri evinizin her yerinden denetleyin Evinizdeki birden fazla AirPlay 2 özellikli hoparlörde aynı anda ve hepsi eşzamanlı olarak müzik çalın
AirPlay 2 özellikli hoparlörleri Denetim Merkezi'nden, kilitli ekrandan ya da iPhone'unuzda veya iPad'inizde uygulamalar içerisindeki AirPlay denetimlerinden denetleyin
iPhone'unuzdaki, iPad'inizdeki, HomePod'unuzdaki veya Apple TV'nizdeki Siri ile AirPlay 2 özelliği etkinleştirilmiş hoparlörleri denetlemek için sesinizi kullanın
AirPlay 2 özellikli hoparlörlerinizde çalanı yarıda kesmeden iPhone'unuzda veya iPad'inizde aramaları yanıtlayın ya da oyun oynayın
HomePod stereo çifti
Bu güncelleme iPhone'unuzu veya iPad'inizi kullanarak HomePod stereo çiftini ayarlamayı destekler
HomePod çifti odadaki konumunu otomatik olarak algılar ve hoparlörün yerine göre sesi dengeler
İleri seviye hüzme oluşturma geleneksel stereo çiftine göre daha geniş stüdyo sesi sağlar
HomePod, Ev uygulamasında otomatik güncellemeler kapatılmadığı sürece stereo çiftini desteklemek için otomatik olarak güncellenir
iCloud'daki Mesajlar
Mesajlarınızı, fotoğraflarınızı ve diğer ilişikleri iCloud'da saklayın ve aygıtlarınızda yer açın
Aynı iMessage hesabı ile yeni bir aygıta giriş yaptığınızda tüm mesajlarınız görünür
Mesajları ve yazışmaları sildiğinizde mesajlar ve yazışmalar aygıtlarınızın tümünden anında silinirler
iCloud'daki Mesajları açmak için iCloud ayarlarında (Ayarlar > [adınız] > iCloud) Mesajlar'ı etkinleştirin
Yazışmalarınız uçtan uca şifrelenmeye devam edecektir
Diğer iyileştirmeler ve sorun gidermeler
Öğretmenlerin Okul uygulamasını kullanarak iBooks'ta öğrencilerine okuma aktiviteleri vermesini sağlar
Bazı karakter serilerinin Mesajlar'ın çökmesine neden olabildiği bir sorunu düzeltir
Bazı mesajların yanlış sırada görünmesine neden olabilen bir Mesajlar sorununu giderir
Safari üzerinden Google Drive'a, Google Docs'a ve Gmail'e giriş yapmayı veya Google Drive'daki, Google Docs'taki ve Gmail'deki dosyalara erişimi engelleyen bir sorunu giderir
Sağlık uygulamasında verilerin eşzamanlanmasını engelleyen bir sorunu düzeltir
Kullanıcıların Sağlık verilerine ulaşabilecek uygulamaları değiştirmesini engelleyen bir sorunu düzeltir
Uygulamaların Ana ekranda yanlış bir konumda görünmesine neden olan bir sorunu çözer
CarPlay sesinin bozulmasına neden olabilen bir sorunu düzeltir
Bazı araçlarda Bluetooth üzerinden müzik çalarken ya da USB'ye bağlandığında iPhone'unuzda müzik seçememenize neden olabilen bir sorunu düzeltir.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA