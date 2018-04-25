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Apple Kullanıcılarını Sevindiren Gelişme: Yeni Güncelleme Geldi

Apple kullanıcılarının tepkisine neden olan son güncellemenin ardından teknoloji devi, yeni bir açıklama yaptı ve yeni güncellemeyi paylaştı.

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Apple Kullanıcılarını Sevindiren Gelişme: Yeni Güncelleme Geldi

Apple kullanıcılarının tepkisine neden olan son güncellemenin ardından teknoloji devi, yeni bir açıklama yaptı ve yeni güncellemeyi paylaştı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 21:26
Apple Kullanıcılarını Sevindiren Gelişme: Yeni Güncelleme Geldi

Dünya teknoloji devi Apple, yeni bir güncelleme yayımladı.

Teknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz haftalarda yayınladığı iOS 11.3 güncellemesi kullanıcıların büyük tepkisine neden oldu. Sahte ekran kullanan bazı iPhone 8 modellerinin ekranlarını devre dışı bırakmıştı.

Büyük tepki çeken bu güncelleme sonrası Apple, birçok kullanıcıyı mağdur eden soruna kayıtsız kalmadı.

36,3 MB boyutunda olan güncelleme, sahte ekran kullanan iPhone 8 kullanıcılarına ilaç gibi geldi.

Yayınladığı güncelleme ile kullanıcılarına uyarıda bulunan Apple, güncelleme ile ilgili bir de son dakika açıklaması yaptı. Yaptığı açıklamada Apple yetkilileri şu ifadeleri kullandı:

"Orijinal olmayan ekranların takılması görsel kaliteyi bozabilir ve doğru çalışmamasına neden olabilir. Apple sertifikalı ekran onarımları, orijinal Apple parçalarını kullanan, güvenilir ve uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir."

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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaAppleIos GüncellemeIos
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